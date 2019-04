Mujica: “Cuanto más se habla más se enrienda", pero "todo ese episodio tiene una rendija positiva"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Es la despedida”, dijo el expresidente José Mujica, a la salida del cementerio de Durazno esta mañana, tras la ceremonia de sepelio del exministro de Defensa, Jorge Menéndez, a la que acudió una multitud.

Mujica definió a Menéndez como "un viejo compañero, luchador, que ha contribuido a difundir el mensaje progresista y a sostenerlo, que ha tenido siempre un proceder recto en su forma de vivir y en su andar y en el compañerismo que hay que enaltecer y recordárselo a las nuevas generaciones, en épocas en que naturalmente tendemos a perder valores y todo lo demás”.

“Por eso esta despedida calurosa de pueblo de Durazno y de mucha otra gente es simbólica”, agregó Mujica.

Sobre el cese de la cúpula militar el pasado 1° de abril, que también afecto a Menéndez, Mujica dijo que "cuanto más se habla más se enrienda (sic.). Todo ese episodio me parece que tiene una rendija positiva, se abrió una grieta en un pacto de silencio que tal vez permita saber un poco más de algunas cosas que se sabían, pero no estaban confirmadas y eso me parece que es lo positivo, lo demás, que lo juzguen los historiadores, yo no sirvo para juzgar”.

Y consultado puntualmente sobre qué opinión tiene ante el pedido de renuncia realizado por el presidente Tabaré Vázquez al entonces ministro Menéndez, dijo que “no, yo no. Yo quiero ayudar a mi país que es pequeño, que no se da cuenta que no es ni un barrio de San Pablo (Brasil) y saltan cosas en un proceso electoral, que no nos hacen bien”.



Mujica añadió que “el otro día un hombre importante del Partido Nacional sale ahí con un ‘pelotazo’, ofensivo por las redes, eso está mal, ya había empezado cuando yo fui candidato me ‘pegaban’ con lo de ( Saúl) Feldman y todo lo demás, no, discutamos ideas, discutamos lo que pensamos, pero mantengamos un nivel que nos permita al otro día del proceso electoral hablar y trata de concertar en algunos problemas que precisan de todos”.



Sobre el cese de Menéndez, Mujica dijo que “eso es una decisión del Ejecutivo y el Ejecutivo tiene la responsabilidad y él las aplica”.



“El único gremio que no hace corporación y que como decía (el fallecido senador blanco) Dardo Ortíz ‘los adversarios están afuera los enemigos están adentro’, eso suele pasar en la política y pasan esas cosas”.



El expresidente no negó que se esté en un momento de “aguas turbias”, como lo planteó un periodista “los más veteranos tenemos que ser todo lo posible para que se tranquilicen, para achicar”, sostuvo.



Ante la pregunta de El País, sobre si considera si es entendible que no haya concurrido a la ceremonia fúnebre el presidente Vázquez, luego de tomarse unos segundos, Mujica dijo meneando la cabeza: “eeeeehhh, yo creo que cada cual sabe lo que tiene que hacer..”. Y se despidió.