Mujica criticó a Chile y un senador trasandino le contestó: "Me parece lamentable"

El expresidente José Mujica dio un corto discurso en el marco del "Banderolazo" que reunió a cientos de frenteamplistas el domingo en la rambla frente al Kibón. Durante su intervención hizo referencia a las propuestas del candidato colorado Ernesto Talvi que en varias ocasiones aseguró que aspira a ser un "pequeño país modelo", tomando ideas de Chile y Nueva Zelanda.

"No queremos ser un país como Chile", aseveró el exmandatario. "Ojalá Chile pueda tener algún día estudiantes que no queden hipotecados para terminar la carrera. Ojalá Chile pueda repartir un día como repartimos en Uruguay y se lo deseamos", dijo.

Aunque el discurso de Mujica terminó con aplausos de los presentes, sus dichos no fueron bien recibidos por varios chilenos, entre ellos por el senador y ex candidato a presidente Felipe Kast.



En la noche de ayer Kast hizo uso de su cuenta de Facebook para expresarse. "Me parece lamentable que Pepe Mujica, simplemente por estar en medio de una campaña, caiga en la política de trinchera e ignore los avances que ha logrado Chile en ámbitos sociales que van más allá del crecimiento económico", opinó.

"De acuerdo a los organismos internacionales al comparar Chile y Uruguay en la actualidad Chile tiene menores tasas de suicidio, la mitad de homicidios cada 100 mil habitantes, mejores resultados en educación, mayor esperanza de vida, y mejores indicadores de felicidad", indicó Kast.



"Uruguay y Chile tienen mucho que aprender uno del otro, nunca es bueno descalificar al país vecino", agregó el senador chileno.