Mujica: "¿Cendoya? No lo conozco, pero por la información que tengo es un hombre de lucha"

Al finalizar la sesión de este martes en el Parlamento, el senador y expresidente José Mujica fue consultado sobre Nicolás Cendoya, el exdirector de Ursec (Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones) que es investigado por la Fiscalía General de la Nación al descubrir que tiene conexiones con un funcionario acusado de destruir documentación y que el MPP (Movimiento de Participación Popular) propuso para el directorio de Antel.

"¿Cendoya? No lo conozco, pero por la información que tengo es un hombre de lucha. Donde lo pongan da batalla y es un hueso duro de roer. Lo demás, no sé...", dijo.

Consultado sobre si cree en su honestidad, señaló: "Los elementos que tengo son para creer. Si me demuestra lo contrario...".

Cendoya fue cesado de la Ursec el pasado 4 de junio. Su nombre fue propuesto por el MPP para integrar uno de los 34 cargos que el gobierno acordó con el Frente Amplio. Sin embargo, tras la investigación judicial su venia quedó en suspenso.



El FA y su nuevo rol: hay líderes "de sobra"

Respecto al rol del Frente Amplio como oposición, tras 15 años en el gobierno, dijo que el partido tiene líderes "de sobra" al margen de su figura, la de Tabaré Vázquez o Danilo Astori, pero que "hay que darles oportunidades y tiempo".



Sin embargo, no quiso dar nombres: "No los voy a decir para no prenderlos fuego".



"Deje que el Frente le dé comida a las vacas, que después da la leche. No se apuren. Esta partido camina", indicó entre risas.



"Lo importante son los indios, no los líderes. No hay ningún líder sin una fila india importante. No puede hacer un carajo", remarcó Mujica.