Mujica y las candidaturas en el FA: "Me parece que va a aparecer algún nombre más”

El expresidente José Mujica dijo esta mañana que hay “algún nombre más” todavía por aparecer entre los candidatos a presidente con miras a las elecciones de 2019.

“Me parece que va a aparecer algún nombre más, he sentido rumores de buena fuente”, afirmó en entrevista con En Perspectiva.

El exmandatario habló de algunos de los nombres que ya se manejan, como por ejemplo Mario Bergara o Carolina Cosse. Sobre Bergara, señaló que es una candidatura que se definirá en los próximos días.



Consultado por el apoyo a Cosse, dijo que la actual ministra de Industria “está en buena posición” con apoyo de “gente importante y valiosa”. Agregó que es una persona “muy capaz”, especialmente “para el mundo que se viene”.



De todas maneras, sobre su posible incidencia en la definición de un candidato, aclaró: “Mi estilo no es el de los señores poderosos que definen todo de sus sectores. Yo doy una opinión”.

RELACIONADAS Novick quiere a Manini Ríos de ministro de Defensa By Lucía Baldomir Novick quiere a Manini Ríos de ministro de Defensa Novick quiere a Manini Ríos de ministro de Defensa Mujica oficializó su respaldo a Sendic en acto de la Lista 711 By Irene Nuñez Mujica oficializó su respaldo a Sendic en acto de la Lista 711 Mujica oficializó su respaldo a Sendic en acto de la Lista 711 Martínez gana apoyos y MPP pide tiempo hasta noviembre By EL PAIS Martínez gana apoyos y MPP pide tiempo hasta noviembre Martínez gana apoyos y MPP pide tiempo hasta noviembre

De quien también habló esta mañana Mujica fue de Raúl Sendic y del apoyo que recientemente expresó para que el exvicepresidente continúe con su carrera política. Mujica explicó que concurrió al acto de la lista 711 de Raúl Sendic porque “había un grupo de unos 400 militantes y no quiero perder relación con ellos, cultivar una relación y un afecto es importante para poder influir positivamente cuando así se lo solicite”.



"Yo fui claro que no fui a confirmar, autorizar, ni desautorizar", detalló.



Sobre la candidatura que habló y que sí calificó como "posible" es de la suya propia al Parlamento: “Según los resultados será mi actitud. Yo no puedo escapar a la presión política. A mi casa caen todos los días problemas, desde un desalojo, una mujer que tiene dificultad con los hijos y no puedo escapar a eso”, sostuvo.

Mujica también habló sobre la situación de Brasil, donde el ultraderechista Jair Bolsonaro se llevó gran cantidad de votos en la primera vuelta este fin de semana: el expresidente uruguayo piensa que este candidato brasileño ganará la segunda vuelta y será el próximo presidente. Por eso, expresó preocupación por la relación que tendrá con Uruguay.

Preocupación local por el resultado electoral en Brasil By EL PAIS Preocupación local por el resultado electoral en Brasil MIRA TAMBIÉN Preocupación local por el resultado electoral en Brasil

Consultado sobre un posible giro a la derecha también en nuestro país, señaló que “son realidades y países distintos” Uruguay y Brasil y no es comparable el contexto.



“Nosotros no tenemos una derecha de ese tipo. Tengo mucha confrontación pero me siento orgulloso, tenemos otra estatura. No veo ningún personaje de lo que puede ser la derecha haciendo ciertas consideraciones rayando la barbarie. A pesar de ser mis adversarios tengo respeto por ellos. No veo problemas de convivencia. El sistema político uruguayo tiene muchísimos defectos y pequeñeces, pero tiene una grandeza republicana”, concluyó.