Mujica: “En la campaña no veo hablar sobre el capital”

El expresidente y candidato al Senado por el MPP, José Mujica, sostuvo que no hay discusión más importante en el presente que el uso del capital para mover la economía, y agregó que no ve que eso se discuta en la actual campaña electoral.

Mujica hizo este y otros comentarios en una charla ante empresarios nacionales e internacionales sobre los desafíos del siglo para el Uruguay y el mundo, evento organizado por el Espacio 609 con un costo de US$ 1.000 por cubierto.



Según fuentes de la organización asistieron cerca de 300 comensales.



“El uso de capital para mover la economía es A, B, C. No hay discusión más importante que esa en el Uruguay. Esa discusión no la he visto en toda la campaña electoral. La discusión (en la campaña) es cómo aprovechamos, cómo tapamos los agujeros, de repente con buena intención, pero eso no mueve la aguja nada. Por ese lado no arreglamos el déficit fiscal ni nada si no multiplicamos la inversión”, sostuvo el exmandatario.

Mujica hizo un pormenorizado análisis sobre la globalización de la economía y la necesidad de apostar fuertemente a la inversión.



“Esos no son temas de partido sino del país. No se pueden sacar adelante sin un cambio global de ver la realidad. Por eso voy a ir al Parlamento, para discutirlo”, indicó. “La marcha de la economía transnacional es imparable, está cambiando el mundo”, dijo.



Según el expresidente “la idea de felicidad está unida al éxito que se pueda tener en el mercado. El sistema ha generado una cultura subliminal que no es funcional a los propios intereses. Estamos como condenados. Esto pasa en el mundo entero. La pregunta de si la gente es más feliz o no, es filosofía”, añadió.



Femicidios.

Mujica afirmó ante los empresarios que “la realidad es que queremos más, que estamos obligados por la inercia a preocuparnos cómo acrecentamos el patrimonio del país. Nos planteamos una redistribución acorde al crecimiento del patrimonio. Y la discusión es el huevo o la gallina. Y no puede haber gallina si no hay huevo”.



“Por la vía de los impuestos, el Estado no puede seguir creciendo, el Estado tiene que ser explotador de rentas, tiene que invertir para generar recursos asociado con los privados”, aseguró el expresidente.



Y agregó que “hay que gastar mucha más plata en la contención de las barbaridades humanas, contra los femicidios y hay todo una serie de causas muy nobles, pero en el fondo se resuelve en poner más plata”.



En su opinión, “hay que tener una política inteligente para enfrenar el poder del capital de las transnacionales”, y a continuación aseguró que “así como el Estado es malo para gestionar, es el que da seguridad en el tiempo”.



Una de las afirmaciones seguida con más atención fue cuando señaló que “no podemos jugar al achique. Hay que agrandarnos, y agrandarnos significa favorecer la inversión. Plata hay, porque la sacamos para afuera los orientales”, añadió.



El exmandatario considera que hay obstáculos y que “este fenómeno viene acompañado de la influencia del sistema transnacional económico que se va apropiando de todos aquellos sectores que tienen más capacidad de crecimiento y de ganancia”.

Con Vázquez.

A comienzos de este mes, Mujica se reunió con el presidente Tabaré Vázquez para hablar sobre la inversión. En tal sentido, intercambiaron ideas para mejorar la instalación de capitales nacionales en el país a través de un mecanismo que garantice renta y seguridad jurídica. Mujica puso como ejemplo la iniciativa de las políticas impulsadas por la Ley Forestal.



“Sueño con la fundación de empresas absolutamente nuevas de cosas que no se hacen en el interior del país, porque el Uruguay tiene que enfrentar la macrocefalia y, si lo logramos en el campo universitario, ahora hay que generar valor industrial y generarlo en los departamentos del interior”, desarrolló.



Este es un tema que “hay que discutirlo con un espíritu amplio”.