“Mujica no fue bueno para la gente del campo”, dice titular de la Federación Rural

El nombramiento del ex presidente José Mujica y del ex vicepresidente y actual ministro de Economía, Danilo Astori, como ministros de Ganadería y Relaciones Exteriores, respectivamente, en un eventual gobierno de Daniel Martínez, fue recibido con frialdad por las cámaras empresariales. Hasta el momento ninguna de las entidades empleadoras había analizado los nombramientos de eventuales ministros realizados por las fórmulas presidenciales que pasaron al balotaje.

No obstante, el presidente de la Federación Rural, Julio Armand Ugón, aceptó referirse a título personal.



“No lo veo (a Mujica), ya lo tuvimos como ministro y luego como presidente y no fue bueno para el campo. Es una persona que a veces se ensaña con el campo, ve que los que estamos en el campo tenemos las 4 x 4 y somos todos ricos y no es así. La mayor parte de los productores somos pequeños o medianos. Han dividido a los productores. Todos somos iguales. De nada sirve hablar de chicos o grandes, los barcos los llenamos entre todos”, aseveró el productor.



Armand Ugón señaló que un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca tendría que “ser alguien que conozca el mundo rural”. Además, resaltó que se precisa alguien “que tenga capacidad de dialogar”.

“Nuestro país es agropecuario, de allí sale la mayor parte de los recursos. Por eso a nosotros nos gustaría tener un ministro que tuviera peso político dentro del Consejo de Ministros, alguien que pueda imponer sus posiciones. Hoy tenemos un ministro muy bueno que cuando va al gabinete le bochan sus cosas”, dijo Armand Ugón a El País.



Por otro lado, planteó que el futuro secretario de Estado debería ser alguien que conozca de la materia. “No precisamos un ministro de escritorio o un filósofo, se necesita alguien realista que sepa lo que es producir un ternero, un kilo de arroz o un litro de leche”, aseveró el dirigente gremial agropecuario.

Por su parte, Teresa Aishemberg, gerente general de la Unión de Exportadores, prefirió no referirse a las personas nominadas, aunque subrayó que es importante que quien se haga cargo de la Cancillería debe seguir un plan de acción acordado con antelación.



“Más allá de la persona, lo importante es el plan estratégico país de inserción internacional. Lo importante no es el nombre, hay que alcanzar un plan consensuado por todos los actores. La Cancillería debe ir hacia los mercados que necesitan ir los exportadores”, señaló.



Para Aishemberg el ministro tiene la responsabilidad de representar a los uruguayos y de buscar los mercados. Consultada por el nombramiento de Astori, prefirió no responder hasta tener el nombre del canciller que propondrá la fórmula rival.



“No puedo hablar sin saber quién será nombrado y poder comparar. Al que le toque del otro lado también deberá seguir un plan estratégico”, dijo.