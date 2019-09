Mujica y los “bolazos” de candidatos opositores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un acto del Espacio 609 realizado el sábado en el Club Aviación de Lezica, José Mujica se refirió a algunas de las propuestas de campaña de la oposición.

Sin nombrar a los candidatos, hizo alusión a la reducción de funcionarios públicos, la creación de liceos modelo y la idea de reducir la cantidad de legisladores.



El exmandatario sostuvo que varios planteos de los presidenciables son “bolazos”, para que el votante desprevenido o indeciso “se coma la pastilla”.



Según el expresidente de la República, las propuestas que se han hecho de detener el ingreso de funcionarios públicos o crear liceos modelo son “todo verso”.



También se refirió a la propuesta que hizo el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de disminuir el número de parlamentarios. “Sale el otro viejo por ahí y dice: ‘Voy a bajar la cantidad de diputados y senadores’. ¿Ah sí? Pero mirá que eso necesita reformar la Constitución, eso no se arregla con una leyecita. Dicen cualquier bolazo, para que la gente que no está informada se coma la pastilla”, sostuvo.



Asimismo, aludió a las referencias hechas por el colorado Ernesto Talvi hacia la economía chilena.



“Me ponían el otro día el ejemplo de Chile: es maravilloso el ejemplo de Chile, notable. Tiene cobre. Pero resulta que Uruguay es el que tiene el salario promedio más alto de América Latina. Y resulta que Chile todavía no pudo llegar a la enseñanza gratuita. Nosotros hace ciento y pico de años que tenemos una universidad que fue fundada con el segundo gobierno del país”, anotó.



“Por más vuelta que le den, el salario es el primer elemento de reparto que tiene un sociedad”, destacó.



“El bicho humano es el único que es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Es el animal más inteligente, pero también es el más belinún. Le entran con los cuentos chinos”, advirtió Mujica.