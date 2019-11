Mujica sobre el balotaje: "Parece difícil, pero lo imposible cuesta un poco más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica dijo que el triunfo del Frente Amplio en la segunda vuelta “parece difícil, pero lo imposible cuesta un poco más".

En entrevista este jueves con el programa “Quién es quién”, de Diamante FM y TNU, el senador electo planteó respecto al balotaje: “Voy a acompañar el esfuerzo que me marquen los compañeros. Desde ese punto de vista, voy a estar en lo que esté, pero acá no hay un traslado matemático de los votos. Nunca lo hubo. Le puedo asegurar esto, que es una afirmación política. Hay un sector batllista que está harto de sentirse furgón de cola del herrerismo. Ahí, estoy seguro que hay gente que no puede acompañar la candidatura de (Luis) Lacalle Pou. ¿Cuánta? No la puedo medir", sostuvo.



Además, Mujica se refirió a su propio camino hasta la Presidencia. “Mire que yo fui presidente porque los blancos me prestaron un montón de votos. Es más, fui candidato a presidente porque percibí eso. Había dentro de las contradicciones del Partido Nacional muchísima gente que no llevaba al doctor (Luis Alberto) Lacalle, que prefería llevarme a mí y no al doctor Lacalle. No quiere decir que dejaran sentimentalmente de pertenecer al Partido Nacional ni nada por el estilo", comentó.



Ante la consulta de si ve a Lacalle Pou como “un buen presidente si llegara a ganar”, Mujica respondió: "Si el pueblo uruguayo lo elige es el presidente, en todo caso, los comentarios vienen después. Lo que puedo decir es lo siguiente: yo voy a tener que estar en la oposición, pero no voy a estar con la piedra en cada mano. Una oposición constructiva, primero está el país. Puedo votarle a Lacalle Pou o a cualquiera si hay acuerdo. Yo creo que hay que proceder así".



Por otro lado, el exmandatario dijo que “no” siente “culpa” por no haberse postulado a candidato presidencial. "Hice lo que tenía que hacer, retirarme. Para tanto no me daba la nafta, porque soy un viejo, conozco lo que es la Presidencia, y las limitaciones que me imponen los años. Si no lo hubiera sabido capaz que agarraba viaje. Pero bueno, ya está. Ya tenemos un dato de la realidad".



A su vez, Mujica se refirió a las críticas que Martínez ha recibido por su “discurso”. "Le reprochan a Martínez que no tiene un discurso, que esto, que el otro, pero es un gestor, es un ingeniero. Está acostumbrado a andar con la plomada, los números y con la precisión. Para mí es un excelente candidato desde el punto de vista de la efectividad que puede tener en el gobierno, que me parece que es lo que importa", afirmó.

Consultado sobre si "habría que haberlo preparado más para que tuviera comunicación con la gente y no solamente la de gestión", respondió: "La comunicación tiene cosas que se pueden mejorar, pero tiene partes que son un arte".