Mujica, Astori, Cosse y Orsi dieron un “empujón” al final de campaña contra la LUC

Los históricos líderes del Frente Amplio (José Mujica y Danilo Astori) y los nuevos referentes (Carolina Cosse y Yamandú Orsi), se sumaron a último momento a dar un “empujón” a la campaña de firmas contra la LUC.

Si algo había faltado hasta ahora, era que las figuras de mayor peso dentro del FA se involucraran en el tema. Incluso el propio presidente de la coalición, Javier Miranda, no fue central en la campaña, ya que le había cedido ese lugar al ex secretario político Rafael Michelini. Ambos también estuvieron presentes ayer en el local La Huella de Seregni, al igual que Cosse. En tanto, dieron sus mensajes por la plataforma Zoom los intendentes de Canelones, Orsi; de Salto, Andrés Lima; Mujica, Astori y Mauricio Rosencof.

La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía, fue la encargada de presentar la actividad. “Parece haber un desfasaje entre los que votaron el FA y los que firmaron”, señaló. A su lado estaban Cosse, Miranda, Michelini y la vicepresidenta del FA, Verónica Piñeiro.



Miranda llamó a dar el “empujón final” en el “campañón” contra la LUC. En tanto, Michelini consideró que la LUC “fue un atropello en pandemia” y destacó que ahora la gente “está informada”, no como al principio de la recolección.

Orsi saludó a los “militantes anónimos” que han realizado “un esfuerzo gigantesco” tomando los recaudos necesarios debido a la pandemia . En tanto, criticó que se le colocara el rótulo de “urgente” a la ley: “Esa voracidad por sacar todo rápido habla de una forma de concebir la política con la que no estamos de acuerdo”.



Cosse recordó que como senadora fue testigo de cómo se discutían “500 artículos” -que “cambiaban el panorama político”- y que se les daba media hora a catedráticos para que opinaran. “Los artículos de la ley modifican el país sin que nos demos cuenta. Es una ley inconstitucional, como varios especialistas alertaron”, acotó.



“Sentí un peso en el corazón de no haber podido lograr que no se votara”, indicó la intendenta sobre la LUC. A su vez, concluyó que con la ley “se restringen libertades y se apela a la intolerancia”.

Militantes frenteamplistas juntaron adhesiones contra la LUC en Tres Cruces y otros barrios. Foto: Estefanía Leal

Según Cosse, la recolección de firmas “no es la primera patriada del pueblo ni será la última”. Al tiempo que reconoció la tarea de la militancia “con el país en rojo” por la pandemia.



Por su parte, Lima aseguró que la ley de urgente consideración se sancionó “de espaldas al pueblo en plena pandemia”. Afirmó que “se quitan derechos que costaron 15 años de consagración” y se defienden intereses “que no son de los sectores populares”. “Son 135 artículos que no tienen como objetivo la felicidad pública del Uruguay”, añadió el intendente.



Mujica y Astori.

“La llamada ley de urgente consideración es una mala ley para el país”, afirmó ayer Astori, que entiende que afecta la “vida y existencia del pueblo”.



En su opinión, el contenido de los artículos implica un retroceso respecto a “avances” que, según dijo, había logrado el Frente Amplio en sus tres períodos de gobierno. Por lo que llamó a la militancia a hacer el “ultimo envión”.



Desde su chacra en Rincón del Cerro, el expresidente Mujica saludó “a los compañeros que están escribiendo esta epopeya”. “Esta lucha de las firmas no es otra cosa que discutir públicamente y que cada ciudadano sea legislador”, afirmó sobre el referéndum. “Es tan importante lo que está en juego que no puede ser una resolución de los representantes, tiene que ser del pueblo en su máxima expresión”, subrayó.

Consideró que hay una parte de la ciudadanía “que no tiene ni idea lo que se ha metido en estos artículos”. Además, dijo que se abre la puerta “para dar vuelta patas pa’ arriba este país”. “Los que no son frentistas tienen el derecho, y hasta el deber, de firmar para tener una discusión pública y que la masa del pueblo participe”, opinó.



La actividad fue seguida en Facebook por 15.000 personas y catalogada por Obaldía como un “acto de masas”. Rosencof fue el encargado del cierre y contó anécdotas de otras campañas. “Acá no se rinde nadie”, dijo al cerrar su mensaje.