Mujica: Argentina traerá problemas

Mujica volvió, tras su periplo europeo, a su audición en M24, en la que dijo que "cabe pensar que la devaluación rápida de la moneda argentina va a crear problemas para poder vender a Argentina, hasta que las aguas se aquieten o sea posible equilibrar más o menos el valor de la moneda".

"Es posible que tengamos que navegar entre un poco de atraso cambiario y un poco de inflación" ya que "somos un pequeño país que aunque tiene seguridad financiera y reservas, tampoco puede escapar a la situación coyuntural negativa que tiene toda la región", comentó el líder del MPP.

"Por estar enchufados a sistemas financieros argentinos, cuando viene la crisis en Argentina se traslada el colapso financiero a Uruguay, pero no le echemos la culpa a Argentina" por la "responsabilidad de quienes en nuestro país soñaron utópicamente" con el enorme error histórico (...) de que podríamos vivir (…) de garrón" gracias a la captación de "recursos de Argentina y de Brasil", dijo Mujica. "El costo es tremendo y lo olvidamos", reflexionó.

"Si la crisis de Argentina hoy no tiene el carácter dramático de aquella para nosotros, no equivale a decir que no nos perjudique", advirtió Mujica.

Refiriéndose a la crisis de 2002, Mujica reflexionó que "no son pocos" quienes en Uruguay consideran que "aquella corrida bancaria que fue la espoleta que precipitó la crisis, era consecuencia de lo que estaba pasando en Argentina" y consideró que "si bien esto tiene una parte de verdad, no es la verdad entera, es la verdad recortada que trata de eludir la principal responsabilidad".

"Esa responsabilidad estaba ligada (…) con esa quimera que proliferó en muchísimos conductores de la economía uruguaya, en quienes gobernaron durante décadas", según la cual "Uruguay tenía que ser una nueva Luxemburgo, (…) la cuestión bancaria y financiera era algo religioso y por eso se cultivaba el secreto bancario y no existía la palabra transparencia", reflexionó el expresidente.