Mujica: "Mucha conferencia de prensa pero muy poquita plata para los que están sumergidos"

El expresidente José Mujica afirmó que el gobierno de Luis Lacalle Pou "da mucha conferencia de prensa", pero le está dando "muy poquita plata a los más sumergidos" que son, en su opinión, quienes más sufren la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

En este sentido, el actual senador dijo que está conforme con las acciones que ha tomado hasta el momento Lacalle Pou, pero reiteró que son necesarias otras medidas que permitan que los que tienen más puedan hacer un mayor aporte a la crisis.

"Mucho fifi pero milonga nada. ¿Qué quiero decir? Mucha conferencia de prensa pero muy poquita plata para los que están sumergidos porque con bonos de $ 1.200 los tipos que no tienen laburo, no tienen seguro de paro, no tienen nada, no pueden vivir y con una canasta de $ 1.000 no puede comer una familia. Entonces, que se dejen de machetear y golpeen un poco más arriba", subrayó.

Las declaraciones de Mujica se dan días después de que Lacalle Pou asegurara en conferencia de prensa que no tiene pensado gravar al capital porque sería amputar a quienes "van a hacer fuerza para la salida de la crisis".

"La calle es una condena pero también tiene pan para mucha gente que vive en las pequeñas cosas que, sumadas, ya no son tan pequeñas. No debemos olvidarnos de esa gente porque de lo contrario esa gente que está viviendo y comiendo porque hay ollas populares, no sé hasta cuándo, va a tener que seguir luchando por su vida", reflexionó.