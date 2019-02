Mujica aceptaría mediar en Venezuela si el gobierno se lo pide

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que aceptaría mediar en la crisis que atraviesa Venezuela si el gobierno se lo pide y planteó que "la desesperación por la democracia entre comillas es un taparrabos del punto de vista político para convencer a las masas; en el fondo hay un juego de intereses".

Entrevistado por radio Sarandí Mujica dijo que "lo ideal" es que "hubiera elecciones y no estuviera ninguno de estos dos personajes", en referencia a Nicolás Maduro y Juan Guaidó. "Es lo mas racional porque sino puede haber un conflicto durante varios años", acotó y agregó: "Va a haber revanchismo". Pero se mostró poco optimista de que esto ocurra: "Lo ideal se murió en la sopa", ironizó.



"Yo no le perdí la confianza a Maduro; hay un tema de visión política, de profundidad política", dijo Mujica cuando se le consultó sobre si ahora no apoyaba al líder venezolano.



Además dijo que Estados Unidos "está dispuesta a llegar hasta el fin" y que "el cerco que le han hecho a Venezuela lo está pagando el pueblo". "Maduro tiene importancia, pero el elemento decisivo es que Estados Unidos esta decidido y si tiene que pagar el precio político de una invasión lo va a hacer", afirmó.



Ayer se anunció que Uruguay formará parte de un grupo de contacto integrado por países europeos y latinoamericanos, con un mandato inicial de 90 días, con el fin de "acompañar a Venezuela" hacia una salida pacífica y democrática.



En este contexto Mujica se mostró afín a mediar en la crisis si el gobierno se lo pide. "La única manera que agarraría es si mi gobierno me lo pide", dijo el expresidente quien ve la posición de la Unión Europea con contradicciones.