Mujeres se quejan por la oratoria en el acto del FA

Se celebró ayer 26 de marzo el 47 aniversario del primer acto de masas del Frente Amplio en medio de una polémica con algunas mujeres frenteamplistas por la falta de oradoras en un acto en el balneario de La Floresta, Canelones.



En el acto hablaron tres hombres: el presidente de la Departamental de Canelones Mariano Bianchino, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sebastián Sabini y el secretario general del Sunca y militante comunista Óscar Andrade.



“Los avances sociales son notorios. Sin embargo, como mujeres, nos hemos visto sorprendidas al comprobar que nuevamente no hemos sido incluidas en la lista de oradores de un acto de nuestra fuerza política, en esta oportunidad en La Floresta”, señala una declaración firmada por militantes de Asamblea Uruguay.



En ese marco, reclamaron la paridad “en todas las listas de oradores y en todos los actos del Frente Amplio, porque debemos seguir siendo el ejemplo de que la igualdad es posible y no es una utopía”.



También integrantes de Casa Grande -sector que lidera la senadora Constanza Moreira- se quejaron de que las mujeres no fueran incluidas en la lista de oradoras. “Como cansa, che... ¿Todavía no suena extraño una oratoria completamente masculina?, preguntó en su cuenta de Twitter la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo Fabiana Goyeneche, integrante de Casa Grande. El mensaje fue retuiteado por el sector.