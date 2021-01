Mujeres del Frente Amplio advierten por falta de candidatas para la presidencia del partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nombre de Marcos Carámbula ya está instalado como posible presidenciable de consenso dentro del Frente Amplio. Sin embargo, las mujeres de la coalición de izquierda pretenden que su voz esté representada por una candidatura femenina.

En el 2016 les quedó el sabor amargo cuando impulsaron la candidatura de Beatriz Ramírez, exdirectora del Instituto de las Mujeres, que no fue habilitada por la Mesa Política. Así fue que terminaron compitiendo cuatro hombres: Javier Miranda, Alejandro Sánchez, Roberto Conde y José Bayardi.

Y la “preocupación” es mucha, ya que se quiere evitar que esta historia se vuelva a repetir. La exsenadora Margarita Percovich (Casa Grande) dijo a El País que en los ámbitos de coordinación que tiene la Unidad Temática de Mujeres del Frente Amplio ella propuso presentar a una candidata.



“Creo que tiene que haber una mujer y de ser posible joven, porque siguen siendo hombres los candidatos”, señaló. Percovich indicó que “cada día que pasa se consolida lo que la mayoría de los varones está proponiendo”.

A nivel de diferentes sectores se negocia la candidatura de Marcos Carámbula para conducir el Frente Amplio. Foto: Valeria Gil

Según dijo, la mejor presidencia fue la de la exsenadora socialista Mónica Xavier. “Fue dialogadora con todos los sectores y para nosotras las mujeres fue muy importante. No habíamos tenido en general buenas experiencias”, indicó. Como ejemplo, señaló que costó tres años aprobar un protocolo de violencia contra la mujer al interior del Frente Amplio, el cual fue votado en un Plenario realizado en diciembre del año pasado.

“Hay que sentarse a pensar nombres con generosidad, como lo hemos hecho siempre, que no nos importaba de qué sector político fueran”, añadió.



La coordinadora de la Unidad Temática Género del Frente Amplio, Cecilia Wernik, dijo a El País que existe “preocupación” respecto al tema. “Los hombres hacen alianzas y las mujeres siempre nos quedamos por fuera”, afirmó.

Si bien formalmente aún no se han reunido para tratar el tema, Wernik admitió que “hay muchísima preocupación porque no hay nombres de ninguna compañera, cuando sabemos que hay muchas capacitadas para ese rol”.



Agregó que incluso “podrían plantearse como candidatas a mujeres jóvenes”, ya que siempre el tema gira en torno a los “hombres mayores”.



“Ya nos pasó las elecciones pasadas cuando fueron todos candidatos varones. Nosotras propusimos a Beatriz Ramírez, juntamos firmas y no logramos que ella se fuera candidata. Ahora no queremos que nos pase lo mismo”, añadió.

La mejor presidencia fue la de la exsenadora socialista Mónica Xavier, dijo Percovich. Foto: Archivo El País.

Wernik dijo que al momento “hay muchas especulaciones” respecto a quién sucederá a Miranda, pero “siempre las mujeres están al margen”. Señaló que desde el año pasado vienen “pensando” posibles nombres a presentar, pero al momento no hay ninguna propuesta,



“Sabemos lo que implica también largar un nombre. Como se dice en política, se lo quema y eso puede jugar en contra”, afirmó.

Desde su punto de vista, que exista una candidata mujer no puede ser solo iniciativa de la Unidad Temática. “En su definición el Frente Amplio es antipatriarcal y consecuentemente con eso, creo que ya se tendrían que estar manejando nombres de compañeras, porque de lo contrario estamos siempre en el marco de la violencia política”, opinó.



Wernik dijo que debería haber un “equilibrio” entre varones y mujeres. Argumentó que la renovación “se construye en la práctica” y pasa por dar oportunidades a estos dos segmentos.

Candidaturas múltiples.

Consultada por El País, la exsenadora Xavier dijo que en lo personal es partidaria de una elección con múltiples candidaturas, para que “el pueblo frenteamplista se pronuncie”. “Obviamente dentro de esas candidaturas deben haber mujeres y hombres, jóvenes, tanto de Montevideo como del interior”, afirmó.



En tanto, subrayó que dada la situación de pandemia, con crecimiento de la curva de contagios se requiere “creatividad” para llevar adelante una campaña. Según el calendario acordado en marzo, se debería estar convocando el Congreso y en mayo realizarse la elección del candidato a presidir a la coalición de izquierda.