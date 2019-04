Mujer denunció que municipio usó su base de datos para convocar a acto de Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ana Laura Alonso agarró el micrófono durante el Cabildo Abierto del Municipio CH que tuvo lugar en la noche de ayer jueves en la Plaza Varela (Pocitos). El alcalde nacionalista Andrés Abt realizaba la Rendición de Cuentas de su gestión y se abrió la palabra al público.



Frente a todos los asistentes Alonso contó una historia que comenzaba cuando el año pasado anotó a su padrino, "una persona mayor, muy mayor", en los planes de "envejecimiento activo" que ofrecía el municipio.

Para que quedara ingresado en las actividades se solicitaba dejar un celular. "Como con toda mi familia estamos pendientes de él, el celular que quedó registrado fue el mío", explicó.



"El martes a las 15:14 de la tarde me llama una señora muy amable, me pregunta si ese es el celular de Antonio Rodríguez, a lo que le contesto que no, les digo que el celular es mío pero que él es mi padrino, que qué necesitaba", relató Alonso.



La mujer al otro lado de la línea le dijo que la llamaba para hacerle una invitación a una actividad que se iba a hacer en el Kibón, dónde se presentaría el precandidato blanco Luis Lacalle Pou. "Quedé bastante sorprendida", contó Alonso.

"De la única manera que se podía vincular mi celular con Luis Lacalle −que es de la lista 71, de la cual Abt forma parte− es a través de la base de datos que quedó cuando lo inscribimos (a su padrino, Antonio Rodríguez)", expresó.



La mujer indicó además que corroboró que el número del cual la habían llamado pertenecía al Municipio CH. "Por lo tanto quiero contarles a todos y a todas los que estamos acá que se utilizó la línea de teléfono que pagamos todos los vecinos para hacer una convocatoria, una invitación a un acto político partidario y que nada tiene que ver con la actividad del municipio", expresó.

La historia contada por Alonso quedó grabada por uno de los participantes y luego fue difundida a través de las redes sociales, donde en pocas horas se viralizó.



Consultado por Ecos, Abt indicó que desconocía la situación, de la que se enteró mientras Alonso relataba la historia durante el Cabildo Abierto y aseguró que ya se inició una investigación.



"Por supuesto que no hubo ninguna orden mía ni desde el gobierno municipal", aseveró el alcalde. "Lo que estamos haciendo hoy es investigar si esa llamada se hizo desde el municipio" y que en caso afirmativo fue "sin autorización".

El Sr. Alcalde del Municipio CH Don Andrés Abt utiliza el dinero de l9s contribuyentes en actividades partidarias. 👇 pic.twitter.com/rpBSyHkFSR — Daniel Arregui 🇺🇾🇦🇷 (@Daniel46476280) 5 de abril de 2019

El alcalde indicó que "lo único que tenía" Alonso era un "número de teléfono que es institucional de toda la Intendencia" y aseguró que igual se está verificando si la llamada salió del municipio.



"Si nosotros hubiésemos hecho una convocatoria a través de nuestra base de datos hoy tendríamos entre 50 y 100 personas distintas que estarían diciendo esto", expresó.



Abt aseguró además que se trata de "ensuciar la cancha" ya que Alonso, según dijo, que es "una dirigente del Frente Amplio", hermana de una concejal del mismo partido que estuvo trabajando con el municipio. "Entendemos que viene desde ese lugar", manifestó.