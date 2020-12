MTSS y MSP investigan a empresa por instar a empleados a ocultar datos a rastreadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Trabajo y el área jurídica del Ministerio de Salud Pública investigan a una empresa instalada en el Parque de las Ciencias, por supuestas exhortaciones a sus empleados a incumplir las recomendaciones para evitar casos de coronavirus, según informó VTV Noticias e Informativo Sarandí y confirmó El País.

Informativo Sarandí difundió audios en los que se escucha el momento en que una persona insta a los empleados a incumplir con las medidas sanitarias instaladas y recuerda que muchos "necesitan el trabajo". "Si todos actuamos en forma egoísta y pensamos en lo que creemos que es bueno, que no sabemos si lo es, vamos a estar afectando la vida de muchos compañeros y de familias que sí necesitan de este trabajo", indica la persona.

"Para el lunes, una de las ideas era descomprimir esto, llevar algunas computadoras allá y que algunos trabajen desde allá, si es que vienen del ministerio. Antes estaban menos rompehuevos, aunque no cumplimos la ley la dejaron pasar. Lo mismo si los mando a los hoteles, el problema es el mismo: si quedan en la lista te voltean estés donde estés. Tenés que estar en tu casa tapado, en la cama y paniqueado. Si estamos acá tenemos que hacer plata, tenemos que ponerle onda. Ya que hay cosas que no podemos cambiar preocupémonos de lo que tenemos control: tenemos control de qué hacer cuando nos llaman", expresa la persona que se escucha en el audio difundido por Sarandí.

Según el programa radial, los audios son parte de la solicitud que hacía la empresa a los trabajadores a no brindar información para evitar la cuarentena de más empleados. Para esto se solicitaba no informar si se tuvo contacto con otros empleados, lo que implica una pérdida en el rastreo del hilo epidemiológico.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a El País que están "en el tema desde hace días" y que se va a informar al respecto "cuando hayamos completado las actuaciones".

Sarandí también entrevistó hoy a la madre de un trabajador de la empresa que dio positivo así como su abuela, quien denunció que "cuando salió el primer positivo no lo querían decir, no decían quién era. Como empezó a correr la bola entre la gente no tuvieron más remedio que decir quién era. Lo que les decían era 'esta empresa no se puede parar, nadie nos puede parar'".