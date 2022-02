"El MSP es y seguirá siendo mi prioridad", sostuvo Salinas tras discurso a favor del "No"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El Ministerio de Salud Pública es y seguirá siendo mi prioridad", destacó el responsable de esa cartera Daniel Salinas, horas más tarde de que brindara su primer discurso en Montevideo en el marco del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El ministro que había mantenido un perfil vinculado a su papel en el combate a la pandemia, dio este lunes un discurso político junto a otros secretarios de Estado. Entre varios aspectos, subrayó que la coalición de gobierno "está firme para el 2025".

Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto - partido al que pertenece Salinas -, expresó a El País en su edición de hoy que el secretario de Estado “está haciendo sus primeras armas en la política, habla con la gente mano a mano... Yo diría que está un poco como ensayando”.



Sin embargo, Salinas emitió un mensaje apuntando contra las lecturas de que se está perfilando políticamente más allá de su cargo como ministro. A través de su cuenta de Twitter, indicó: "Como integrante del Poder Ejecutivo de la coalición y ciudadano comprometido salimos a explicar y dialogar con la gente sobre aspectos positivos de la LUC, convencidos que mantenerla vigente es lo mejor para nuestro país".



"Las especulaciones políticas realizadas por terceros, quedan por fuera de esta acción puntual de defensa de la LUC, ya que el Ministerio de Salud Pública es y seguirá siendo mi prioridad", señaló.

De todos modos, quien lidera Cabildo Abierto es Guido Manini Ríos, quien tendrá su primer debate televisivo en Florida con el senador frenteamplista Óscar Andrade el próximo 22 de febrero.



El 31 de enero, le consultaron a Salinas en La Pecera (Azul FM) sobre si descarta la posibilidad de pasar de Cabildo Abierto al Partido Nacional, y tras una pausa respondió: "Hay que ser coherente en la vida".



"Mi mejor lugar es estar en el lugar que estoy por Cabildo Abierto, sino no hubiera estado acá", agregó. Y luego subrayó: "Toda la vida voté al Partido Nacional pero nunca me llevaron. El que me seleccionó fue (Guido) Manini".



Ante la repregunta de si un gran líder del Partido Nacional lo convoca, retrucó: "Eso lo tiene que hablar con Manini que para eso es el líder del partido. Siempre hay un intermediario".



"Yo soy leal, no solo a Cabildo Abierto, a Manini Ríos, sino que soy sumamente leal también al presidente de la República", dijo.