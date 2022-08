MSP multó a canales de TV, Ursec y Andebu por publicidad que viola ley antitabaco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras un análisis de la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco, el Ministerio de Salud Pública (MSP) multó a los canales de televisión públicos y privados, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y a la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) por emitir la tercera campaña antipiratería de señales por internet 2021 donde aparece una persona fumando en un espacio cerrado.

Según el documento, al que pudo acceder El País, "en las imágenes aparece un personaje en un ambiente cerrado entre sombras que claramente está fumando. Además, ese personaje, expresa ‘¿qué? ¿No puedo fumar?’, en una actitud de cuestionamiento a la normativa de espacios libres de humo de tabaco".



La comisión señala que se considera "una infracción grave de la normativa de control de tabaco por difundir en distintos medios de comunicación imágenes de una persona fumando en un espacio cerrado y trasmitiendo un mensaje ambiguo sobre la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados".



Además, destaca que "el tema del spot no tiene nada que ver con el consumo de tabaco y no hay motivo para el uso de la imagen o el diálogo referido" a este. Y agrega que "al momento de la filmación se trataba de un lugar de trabajo, probablemente en un ambiente cerrado y, por tanto, no está permitido fumar".

Por lo tanto, se dispuso una multa de 10.000 UI a cada medio por elaborar y difundir esta campaña publicitaria que incumple con la Ley 19.244 del 2014 (referida a la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco). También se dispuso la multa de 10.000 UI a Grupo Punto por fumar en lugares de trabajo.



El decreto firmado por MSP insta, además, a eliminar el spot "inmediatamente" tanto de redes sociales como de televisión.