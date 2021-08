MSP convocó a asociaciones de fiestas para dar "buenas noticias", a días de la Noche de la Nostalgia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) citó a asociaciones de fiestas a una reunión este jueves de tarde para brindar "buenas noticias" respecto a los eventos habilitados desde el 5 de julio, cuando restan pocos días para la Noche de la Nostalgia, dijo a El País, Daniel Serrato, secretario de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos (Cusfe).

Este miércoles el subsecretario de Salud José Luis Satdjian llamó a organizadores de fiestas y les indicó que se vienen "buenas noticias" para el sector, indicó Serrato. El País tomó conocimiento que desde el MSP se comunicaron con otras asociaciones en ese sentido.

“Nosotros estamos esperando por un nuevo protocolo desde hace varias semanas que no es esto, obviamente. Queremos uno que sea más flexible y amplio, y también que contemple el baile”, había declarado a El País el presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay (CEU), Germán Barcala, quien destacó que "si no hay baile no hay fiesta”.



El presidente Luis Lacalle Pou indicó en la conferencia de prensa del lunes que desde el gobierno se buscaría evitar eventos clandestinos el 24 de agosto. Por eso, se resolvió habilitar fiestas formales, con baile, y establecer un protocolo que habla de aforo y vacunas, además de un horario máximo. En esa oportunidad dijo que el protocolo se daría a conocer en estos días por parte del MSP.