El MPP sigue buscando su precandidato para el 2019

Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y ahora el presidente del Banco Central, Mario Bergara, que larga el viernes oficialmente. Por distintas razones ninguna de estas precandidaturas termina de convencer al Movimiento de Participación Popular, que optó por pedir ayer en el Secretariado del Frente Amplio tiempo hasta noviembre para definir una posición oficial, lo que se concedió por consenso y debe ser ratificado el viernes por la Mesa Política.

El planteo fue realizado por el senador Charles Carrera (MPP) en el Secretariado Ejecutivo del Frente. Se acordó levantar el cuarto intermedio del Plenario el 10 de noviembre y no el próximo domingo 14 como estaba planteado.

El sector del expresidente José Mujica no descarta absolutamente nada. "Se están analizando los nombres", comentó una de las fuentes sobre los precandidatos en danza. Cosse es la más cercana, pero genera "amores y odios" dentro del sector. Ya que no hay unanimidad acerca de si se la debe apoyar o no. "Está en buena posición. Es muy capaz sobre todo para el mundo contemporáneo, para el mundo que viene y no tanto para el mundo que se va", dijo ayer Mujica en entrevista con En Perspectiva de Radiomundo.

El líder del MPP descartó una vez más su candidatura, aunque la intención de un grupo de dirigentes del sector es tratar de convencerlo para que se presente. "Tengo una gran presión, pero más presión tengo de los años que tengo encima", afirmó.

La clave puede estar en la búsqueda de un nuevo nombre que permita cerrar filas dentro del MPP. La pista sobre esto también la dio Mujica: "Me parece que va a parecer alguno más. He sentido rumores de buena fuente, nada más".

Mientras no aparece, el MPP se enfoca en dar batalla a la interna del oficialismo por el programa. Concretamente, ayer planteó hacer una síntesis de las 10 o 15 medidas más importantes para un cuarto gobierno. El sector considera que hay que enfocarse en una serie de propuestas y mostrar unidad como Frente Amplio.

Renuncia.

Mañana será el último día de Bergara como presidente del Banco Central. Renunciará para ser precandidato presidencial al 2019 y abrir su propia lista al Senado, algo que está impedido de realizar constitucionalmente si continuara en el cargo.

Brindará una conferencia de prensa en el local del Frente Amplio y la próxima semana conformará su comando de campaña. En el Plenario no lo presentará Banderas de Líber, como estaba previsto inicialmente, sino un delegado de comité de base que debe recolectar 30 firmas que el sector de Enrique Canon ayudará a conseguir para respaldar a Bergara.

Sin nombrarlo, el senador de Asamblea Uruguay Enrique Pintado defendió el miércoles 3 —en la dirección del sector— la posibilidad de apoyar a Bergara. Habló de la necesidad de impulsar un "candidato seregnista", contaron a El País fuentes políticas. En tanto no participó de la Mesa Nacional del sábado pasado cuando el sector del ministro de Economía Danilo Astori decidió respaldar la candidatura de Martínez.

Hay quienes dentro del sector de Astori entienden que Pintado está a un paso de irse detrás de la candidatura de Bergara, con quien mantiene una relación de cercanía.

José Mujica piensa ir "en algún lugar de la lista" El expresidente José Mujica sigue repitiendo públicamente que no quiere que se maneje su nombre como precandidato para las elecciones del 2019. Ayer, consultado sobre la insistencia que hay dentro del Movimiento de Participación Popular (MPP) para que se presente, Mujica respondió a Radiomundo: "No los he logrado convencer, pero es muy cómodo que me tiren el viaje a mí". Mujica encabezará la Lista del Espacio 609 al Senado, pero su intención es ser electo diputado, según dijo en varias entrevistas.

En espera.

Nada indica de que el fallo del Tribunal de Conducta sobre el caso del exvicepresidente Raúl Sendic se vaya a tratar en el próximo Plenario de noviembre. El principal promotor de que se tome una resolución acerca de si puede presentarse como candidato al Senado bajo el lema Frente Amplio es el presidente de la coalición, Javier Miranda.

En el Secretariado de ayer, Asamblea Uruguay hizo un planteo para que el Plenario laude el caso Sendic, pero no en noviembre, sino después del Congreso de diciembre, donde se deben aprobar las candidaturas y el programa para un eventual cuarto gobierno.

Mujica aclaró ayer a Radiomundo su presencia en el acto de Sendic: "Yo no fui a confirmar, ni autorizar ni a desautorizar". "Están golpeados, muy golpeados, pero no quisiera que se vayan para la casa descorazonados", afirmó acerca de la Lista 711 que lidera el exvicepresidente.

Además consideró que "las cosas delicadas", sin nombrar directamente la candidatura de Sendic al Senado, "se hablan no agrediendo". "Se hablan convenciendo y para eso hay que mantener una buena relación y un buen respeto", finalizó.

Todo el astorismo detrás del intendente Daniel Martínez

El Nuevo Espacio, sector que lidera el senador Rafael Michelini, ofreció su respaldo a la precandidatura presidencial del intendente de Montevideo Daniel Martínez. La decisión se tomó el pasado lunes en consonancia con lo definido el pasado sábado por Asamblea Uruguay y Alianza Progresista.

Michelini dijo a El País que la decisión de apoyar a Martínez se basa en que están convencidos de la trayectoria del intendente de Montevideo. Además destacó que "es un hombre de diálogo" y se necesitará para un posible próximo período de gobierno de la coalición un gobernante con esas características tanto a la interna del Frente Amplio como para mantener un buen relacionamiento con la oposición. Asimismo, resaltó su experiencia como gestor al frente de la Intendencia de Montevideo y su ideología de socialismo democrático. "Como integrantes de la Internacional Socialista nos sentimos muy cercanos al compañero Daniel Martínez y creemos que nos lleva a la victoria en el 2019", señaló.

La dirección del Frente Líber Seregni piensa reunirse con Martínez cuando este regrese de un viaje por el exterior la semana próxima. De esta forma se le dará el apoyo de todo el bloque liderado por Astori. El único sector que tomó distancia de esta definición fue Banderas de Líber, que hace meses optó por respaldar a Bergara.