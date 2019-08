El MPP negocia con el PCU y socialistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sector del presidente José Mujica negocia las alianzas electorales con otros grupos del Frente Amplio. Hay posibilidad de sellar acuerdos con el Partido Socialista y el Partido Comunista, según supo El País.

Pese al cruce de las últimas horas entre Mujica y el Partido Comunista, por las declaraciones que hizo el expresidente sobre Venezuela, la posibilidad de un sublema técnico no quedó descartado, dijeron a El País fuentes políticas. Mujica cuestionó a los que “se horrorizan” por el uso de la palabra dictadura en el caso de Venezuela, en alusión a los comunistas.



En filas del mujiquismo no cayó para nada bien el acuerdo que selló ese sector con la exprecandidata Carolina Cosse, ya que entienden que se trata de una “fórmula alternativa” con Óscar Andrade. De todos modos, el MPP y los comunistas se reunirán hoy para seguir negociando la alianza electoral al Senado.



En tanto, no se descarta una alianza entre el Partido Socialista y el MPP para acumular votos en octubre. Este fin de semana los sectores analizarán en sus respectivas direcciones esa posibilidad. Los socialistas ya definieron que no harán acuerdos con la Lista 711 (de Raúl Sendic) y la Liga Federal del diputado Darío Pérez.



En caso de no concretarse estos acuerdos, es muy probable que tanto el MPP, como los comunistas y socialistas se presenten a las elecciones con sus propias listas al Senado y sin alianzas. A nivel departamental, los sectores sí concretarían acuerdos para alcanzar las bancas en Diputados.



Por otro lado, la Vertiente Artiguista negocia con Casa Grande (de Constanza Moreira) la posibilidad de un sublema técnico al Senado. A su vez se explora un acuerdo para acumular votos en varios departamentos con el Partido Socialista. Todo esto se definirá en las próximas horas.