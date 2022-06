MPP impulsa debate social en todo el país y elige nuevas autoridades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un congreso puertas afuera, así se podría definir la instancia que prepara el Movimiento de Participación Popular (MPP) a partir de setiembre. Se instalarán mesas de debate en todo el país con la participación de organizaciones sociales y empresariales sobre una “alternativa de futuro” al actual gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou.

“Este no es un congreso para discutir estructura, sino ideas”, dijo a El País el senador del MPP Alejandro Sánchez. La instancia, que finaliza con la renovación de autoridades, se convocará en varias etapas y finalizará a principios del 2023 con la aprobación de un documento final.



Desde diciembre de 2018, el sector que lidera el expresidente José Mujica no reúne a su Congreso. Debido a la pandemia las fechas se fueron postergando y recién hoy, la Dirección Nacional del MPP aprobará el plan para dar inicio a esta nueva etapa que supone prepararse para las elecciones del 2024.



Se parte de la base de que “Uruguay no tiene un rumbo que permita la prosperidad en el futuro”. “No sentimos que haya una estrategia de desarrollo claro y no pensamos hacer un congreso clásico”, resumió Sánchez sobre el tono de la convocatoria que pondrá el foco en la gente y no en la interna sectorial.

El lanzamiento será en los primeros días de setiembre y tendrá una “impronta artiguista”. Para el 10 de ese mes se instalarán los llamados “fogones artiguistas” y luego se hará un acto público.



En octubre y noviembre se desplegarán un conjunto de mesas temáticas -donde se contará con la presencia de referentes internacionales- sobre diferentes problemas, se abordarán asuntos como la dirección económica y los desafíos de la democracia.



Esto implica que participen no solo organizaciones sociales, sino también del mundo empresarial. “Será un proceso de escucha donde queremos convocar a todos, queremos que participen los exportadores, la academia, que sea un debate amplio”, dijo Sánchez.

La “escucha” finalizará con el armado de un material en noviembre. “No queremos hacer un documento de los militantes del MPP, queremos que sea de la sociedad hacia el sector”, explicó el senador. Esto será discutido en febrero y marzo de 2023.



“Estamos invirtiendo las cosas porque sentimos que tenemos que escuchar mucho más al país de la realidad, al que está investigando, al que está produciendo o al que está construyendo solidaridad en las ollas populares y a partir de ahí vamos a construir un documento base”, señaló Sánchez.



El objetivo que se persigue es la elaboración de un material, que permita “la construcción de una alternativa de futuro”.

Autoridades

Más allá de esta lógica diferente que implementa el MPP en este congreso, uno de los puntos centrales será la elección de autoridades. Esto implica una nueva dirección nacional marcada por los nuevos liderazgos entre los que se destacan: el intendente de Canelones Yamandú Orsi y el propio Sánchez.



La importancia del sector es clave para Orsi, que prepara su candidatura para el 2024 con el objetivo de recuperar el gobierno para el Frente Amplio.



Sánchez dijo que, con este nuevo mecanismo del congreso, la mirada del MPP está puesta en “ampliar la base del Frente Amplio” para “construir una alternativa” a la coalición de gobierno. Esto explica la apertura hacia otros sectores de la sociedad, lo que se propone hacer por medio del debate.



El expresidente Mujica fue uno de los artífices de esta modalidad del congreso. “La izquierda no puede quedarse acorralada en una visión aldeana, tenemos que ver lo que está pasando en el mundo y cómo nos insertamos en él”, señaló Sánchez sobre la tónica del sector. Esto implica que “la renovación dentro del MPP no sea solo de caras y de autoridades, sino de ideas y propuestas”, afirmó el senador.