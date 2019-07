El MPP deja en manos de Daniel Martínez la inclusión de Carolina Cosse en la fórmula

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando trabajaba de ingeniero, Daniel Martínez se despertó de repente en la noche y se dio cuenta de que había resuelto un problema que le estaba dando vueltas en su cabeza desde hacía un tiempo. Algo así espera que pase ahora con la fórmula electoral. En dos días se reunió con dirigentes de todos los sectores, pero la candidata a vicepresidenta sigue sin aparecer.

A esta altura para dirigentes del Frente Amplio está claro que no tiene química con Carolina Cosse, que fue impulsada como precandidata por el Movimiento de Participación Popular (MPP). Ayer, ella lo recibió en su casa de Punta Carretas, pero no hubo señales de un acercamiento entre ambos.

Un encuentro mano a mano de media hora y “a corazón abierto” -según lo definió Martínez- no bastó para que se hiciera un acuerdo electoral. La exministra de Industria dejó claro en conferencia de prensa su intención de ser candidata: “Tengo una gran responsabilidad hay 65.000 personas que votaron mi candidatura”.

Cosse puso los votos por delante, pero el MPP emitió un comunicado donde le da vía libre al candidato para que no la acepte como vice si no es su voluntad. Algo así también le había expresado José Mujica un día antes en su chacra de Rincón del Cerro, cuando dijo a Martínez que es el que tiene “la última palabra” en la definición de la fórmula.

“Quienes apoyamos a Carolina Cosse tenemos la natural aspiración de que la compañera puede ser parte de la fórmula”, señaló el sector del presidente José Mujica en un comunicado. Sin embargo, enseguida hizo una aclaración: “Si eso no fuera posible, debido a argumentos legítimos de compañeros y compañeras del Frente Amplio y fundamentalmente de nuestro candidato, solo en ese caso, estamos dispuestos a considerar juntos a toda nuestra fuerza política, la posibilidad de que otras compañeras puedan integrar la fórmula de cara a las elecciones de octubre”.

Dentro del Frente Amplio interpretan que el MPP le soltó la mano a Cosse y por lo tanto no la impondrá como compañera de fórmula. “Dan a entender que si Martínez no la elige a Cosse no es culpa del MPP”, señaló una de las fuentes.

Consultado sobre el comunicado del sector de Mujica, Martínez dijo anoche que “cada uno tiene derecho a decir lo que opina”. “En la historia del Frente, el que ha sido electo presidente ha tenido un papel determinante (...) no creo que los compañeros del MPP hayan querido presionar”, indicó.

Por su parte, el ministro de Economía y líder del Frente Líber Seregni, Danilo Astori, con quien se reunió ayer Martínez, dijo que “la decisión del candidato es fundamental” para elegir la fórmula de cara a octubre.

Con respecto al comunicado del MPP, Astori señaló que respeta “las opiniones y las formas de darlas a conocer”. “Si los demás entienden que la vía es establecer un comunicado de este tipo lo respeto; no estoy de acuerdo”, afirmó.

Daniel Martínez se reunió con Astori en la sede de Asamblea Uruguay. Foto: Darwin Borrelli

Danza en nombres

Cosse es la primera en la lista de posibles candidatas a vicepresidenta y según informaron fuentes del FA a El País contaría con el aval del presidente Tabaré Vázquez, algo que es negado por el entorno del mandatario, dado que por su investidura no puede expresarse respecto a asuntos de este tipo.

La otra dirigente del FA que suena como posible candidata es la diputada Cristina Lustemberg, que ayer también se reunió con Martínez y negó públicamente que hubiera estado el tema de la vicepresidencia sobre la mesa. “Hicimos un análisis sobre las elecciones internas de nuestra fuerza política. Hablamos de la importancia de la unidad”, indicó.

Con su sector Participar, Articular y Redoblar (PAR), Lustemberg obtuvo 3.000 votos en todo el país, por lo que hay sectores dentro del oficialismo que entienden no tiene el “peso” para ser compañera de fórmula de Martínez. La diputada declaró ayer que no está en sus opciones “en este momento” asumir la responsabilidad de presentarse como candidata a vicepresidenta.

Las otras mujeres que se manejan para completar la fórmula son del MPP: las senadoras Ivonne Passada y Patricia Ayala, la vicepresidenta del FA Sandra Lazo y la diputada Cecilia Bottino. Otros nombres en danza son los de la ministra de Turismo Liliam Kechichian (Alianza Progresista) y la senadora socialista Mónica Xavier, que estaría imposibilitada por ser del mismo sector que el candidato, y Constanza Moreira de Casa Grande.

Ayer, Martínez también se reunió con el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila para analizar la composición de la fórmula. “Daniel no está cerrado a ninguna alternativa y está conversando con referentes de distintos sectores del Frente. Está escuchando ideas y va a decidir él”, finalizó.

Civila negó problemas de relacionamiento entre los candidatos del FA: “Estuvieron juntos, no fue un montaje o una cosa de última hora”. En el mismo sentido concluyó que encontrar la mejor fórmula “no es cosa de dos minutos”.

Cristina Lustemberg y Daniel Martínez. Foto: Leonardo Mainé

Proponen plebiscito para definir la fórmula

La lista Marea Frenteamplista de Mario Bergara planteó que el candidato a vicepresidente sea elegido por un plebiscito interno entre adherentes al Frente Amplio, figura que está prevista en el estatuto.

“#Vice: ¿ Y si Daniel presenta al Plenario los nombres que tiene en mente, y este pide hacer un plebiscito de adherentes FA rápidamente para legitimar candidata y ser los únicos que elegimos vice con consulta popular y no entre cuatro paredes?”, preguntó el dirigente Andrés Copelmayer en la red social Twitter.

Ayer, Martínez se reunió en la sede de su campaña con Bergara, para analizar la conformación de la fórmula presidencial, la cual ambos coinciden debe ser paritaria tal como se definió por parte de un Plenario Nacional del Frente Amplio.

Además, según supo El País el candidato está hablando con los diferentes referentes sobre la forma en que incluye a los diferentes sectores en lo que será su comando para las elecciones de octubre. La idea de Martínez es cerrar estos aspectos antes de iniciar su viaje a Estados Unidos.

Orsi: “Daniel tiene toda la libertad del mundo”

Entre las reuniones que mantuvo ayer, el candidato Daniel Martínez estuvo con el intendente de Canelones Yamandú Orsi. Sobre la mesa estuvo la composición de la fórmula, por lo que el dirigente del Movimiento de Participación Popular opinó que “lo peor que puede pasar es sacar resoluciones apresuradas”.

Desde su punto de vista hay que mantener la unidad independientemente del tiempo. Orsi señaló que “si no es esta semana” que se define, tampoco hay problemas. Consideró que el candidato “tiene toda la libertad del mundo” para elegir. Consulado sobre si el MPP va a definir nombres, Orsi dijo que “hay más de una opción”. “Hay compañeras dispuestas a dejar todo en la cancha, desde Pepe (Mujica) a otros compañeros”.