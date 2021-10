MPP defendió a diputado tras cruce con Umpiérrez, que afirmó: "En política no todo vale"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Días atrás se viralizó un video en las redes sociales en el que puede observarse al intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, y al diputado frenteamplista Gabriel Tinaglini en un entredicho que generó críticas y respaldo hacia los involucrados. "Pasaste una raya que no podías pasar", le dijo el intendente al diputado. A lo que Tinaglini respondió: "ya está, ya está", y se retiró del lugar.



Pero el episodio no terminó allí. Ese mismo día, Umpierrez escribió su opinión en la red social Twitter. "Con conciencia limpia increpo al que sea”, expresó.

EN POLÍTICA NO TODO VALE. Denuncia xa hacer política menuda 10 meses después del “ilícito”a costa del honor ajeno?No lo tolero xq jamás lo hice antes con actos dudosos xq mis adversarios tienen familia e hijos. Esa es la raya q no se cruza.Con conciencia limpia increpo al q sea. — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) October 9, 2021

Tinaglini declaró a Montevideo Portal el 20 de setiembre que ese día presentó una denuncia penal “con el fin de que la Justicia investigue las irregularidades y presuntos hechos delictivos vinculados con la contratación de la Fundación a Ganar por parte de la Intendencia de Rocha”.



El diputado frenteamplista advirtió que la vicepresidenta de la Fundación A Ganar era hermana del secretario general de la Intendencia de Rocha. La contratación ocurrió el 8 de enero, tal como informara La Diaria.

Tras conocerse esta información, el intendente respondió: “EN POLÍTICA NO TODO VALE. ¿Denuncia para hacer política menuda 10 meses después del ‘ilícito’ a costa del honor ajeno? No lo tolero porque jamás lo hice antes con actos dudosos porque mis adversarios tienen familia e hijos. Esa es la raya que no se cruza”.

EN POLÍTICA NO TODO VALE. Denuncia xa hacer política menuda 10 meses después del “ilícito”a costa del honor ajeno?No lo tolero xq jamás lo hice antes con actos dudosos xq mis adversarios tienen familia e hijos. Esa es la raya q no se cruza.Con conciencia limpia increpo al q sea. — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) October 9, 2021

Este suceso también provocó el respaldo del ejecutivo departamental del MPP hacia el diputado Tinaglini, y el “total rechazo” al accionar del intendente.



“Expresamos nuestro total rechazo por el accionar del intendente de Rocha Dr. Alejo Umpiérrez, el diputado del Partido Nacional Milton Corbo y el secretario general de la intendencia de Rocha, Valentín Martínez, en el evento institucional de inauguración de la electrificación en la Laguna de Rocha. Quienes increparon de manera agresiva a nuestro compañero, representante nacional, diputado de la fuerza política Frente Amplio, Gabriel Tinaglini”, escribieron a través de un comunicado.

Tinaglini, según explican, fue el encargado de hacer la denuncia penal por las “irregularidades” en la contratación de la Intendencia de Rocha (IDR) a la Fundación A Ganar. “Contratación por 4 millones de pesos, donde el secretario general de la IDR es hermano de la subdirectora de la fundación”, sostienen.



Además, en el comunicado afirman que el procedimiento llevado adelante por el diputado contó con el respaldo del Frente Amplio y está amparado en la Constitución de la República. “Consideramos un acto muy delicado y preocupante la intimidación a un legislador por cumplir su tarea. Un lamentable suceso con una conducta institucional inédita en nuestro departamento”, dijeron.



Y agregaron: “Preocupa el nerviosimo y la forma intimidatoria de actuar de quien nada más y nada menos tiene la enorme responsabilidad de llevar adelante el departamento”.



Por último, en el comunicado ratifican su “total respaldo y apoyo” al legislador. “Anhelamos que esta falta de respeto institucional no se vuelva una regla. Velar por la democracia debe ser parte del accionar cotidiano de [email protected] [email protected] actores políticos e institucionales que representan a la ciudadanía”.