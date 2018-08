El MPP cuestiona a la oposición por ser “indigna y deshonesta”

Las relaciones entre el Frente Amplio y la oposición no atraviesan por el mejor momento. Prueba de ello es que el senador Charles Carrera del Movimiento de Participación Popular (MPP) calificó como “indigna y deshonesta” la actuación de algunos políticos y que esa parece que será la tónica de la campaña electoral que se avecina.

En una columna de opinión escrita en Facebook, Carrera sostuvo que “en estos tiempos hemos visto como algunos políticos, actuando de manera indigna y deshonesta, crean noticias falsas para obtener algún rédito político”. “Ante esto, no hay que caer en la indignidad que profesan algunos y, por el contrario, debemos enaltecer valores fundamentales como la ética y la honestidad en el ejercicio de la política”, sostuvo.



Y agregó que “estas actitudes son parte del método, (si así se puede denominar a sus conductas), que parece ser están dispuestos a utilizar en la campaña electoral”, y que inauguraron “con el episodio de Pepe, pierdan lo que pierdan por el camino”. La referencia es a que nadie de la oposición, salvo el senador Pablo Mieres, habló en la sesión del Senado en la que se aprobó la renuncia del presidente José Mujica a su banca del Senado.



Carrera reseñó en su columna varios episodios políticos de los últimos días para llegar a sus conclusiones. Mencionó, por ejemplo, lo que considera “disparatado planteo del Intendente de Florida Carlos Enciso, quien propuso la creación de una policía municipal, con un cuerpo de seis policías eventuales (a la que llama Guardia Municipal)”.

“Luego de los cuestionamientos y reconociendo de manera indirecta lo inaplicable de su propuesta, planteó la necesidad de discutirla en el marco de una eventual reforma constitucional. Finalmente, en un acto público, en lugar de presentar nuevos argumentos para defender su propuesta, optó por el camino del agravio”, comentó, para agregar que su propuesta tuvo “falta de seriedad”.



También señaló un error de la senadora nacionalista Carol Aviaga quien acusó al alcalde de Atlántida de haber vendido unos terrenos de su propiedad para hacer un basurero, cosa que después ella misma desmintió. “De esta manera, la señora senadora intentaba -de manera malintencionada- levantar un manto de sospecha de corrupción sobre una persona honesta, trabajadora y esforzada como es el alcalde de Atlántida, Gustavo González”, escribió Carrera.

Los fueros.

Y advirtió que “los fueros parlamentarios no debían usarse como una patente habilitante para difamar e injuriar personas y eludir las eventuales responsabilidades penales”.



“Finalmente la senadora aclaró, a través de Twitter, que se había equivocado de alcalde, que se refería al Sr. (Francisco) Platero, ex alcalde de Montevideo. Lo que no aclaró es que el Sr. Platero (exalcalde del Municipio E de Montevideo) fue electo por el Partido de la Concertación (alianza de blancos y colorados para las anteriores elecciones municipales) y por tanto, nada tiene que ver con la Intendencia de Canelones, el Municipio de Atlántida ni con el Frente Amplio; todo lo contrario”.



Con respecto a la renuncia de Mujica, que no fue comentada ni por blancos ni por colorados en el Senado, Carrera opinó lo que “tengo claro es que si Pepe hubiera sido saludado por otros legisladores de la oposición, dicho gesto no hubiera sido otra cosa que una cuestión protocolar”. “Y lo protocolar, a veces, tiene cierto aroma a falsedad e hipocresía, por tanto me pareció muy realista y honesta la actitud de los blancos y los colorados”, agregó.



Y luego reflexionó: “Bienvenida sea la pérdida del protocolo por parte de blancos y colorados, bienvenido sea el fin de su discurso histórico -ese por el cual afirman que los políticos, dentro de un sistema democrático, son apenas adversarios-, bienvenida su sinceridad. Tal vez, hasta terminen reconociendo que existe la lucha de clases y que ellos representan intereses diametralmente opuestos a los de la izquierda, quien sabe”. A modo de conclusión, el senador Carrera indicó que “más allá de esto, lo que sí preocupa es la campaña de falsedades y difamaciones que están emprendiendo algunos políticos de la oposición”. En las redes Carrera no tuvo respuesta a sus apreciaciones.