En el MPP continúan esperando por Mujica

A 17 días de la fecha fijada por el Frente Amplio para definir las candidaturas, el Movimiento de Participación Popular (MPP) sigue esperando por el expresidente José Mujica. En caso de que finalmente no se presente, el sector podría llegar a apoyar a todos los candidatos que se postulen.

Es inevitable que dentro de la coalición todas las miradas estén puestas en el sector de Mujica, que también es el mayoritario dentro del Frente Amplio. Descartada la candidatura del ministro de Economía Danilo Astori, ahora solo resta saber a quién apoyará el Frente Líber Seregni. Según consultas realizadas por El País todo se encamina para respaldar al intendente de Montevideo Daniel Martínez (Partido Socialista), aunque no se tomará una posición antes del regreso de Astori de Nueva York donde acompaña a Vázquez.

¿Qué hará el MPP? Es la pregunta que muchos grupos de izquierda se hacen y al momento no hay una respuesta oficial. El sector no fijó posición y maneja un abanico de posibilidades de cara al Congreso que se celebrará el primer fin de semana de diciembre. Un grupo de dirigentes dentro del sector sigue viendo en Mujica al mejor candidato para que la coalición consiga un cuarto gobierno consecutivo, por lo que no pierden las esperanzas de que al final termine cediendo ante el pedido de sus militantes. Esto, a pesar de que formalmente el Ejecutivo le pidió que se presentara a principios de julio y el expresidente no aceptó.

Desde ese entonces, Mujica se mantiene firme en que no se presentará a la contienda electoral y hasta llegó a pedir a las empresas encuestadoras que no manejen su nombre, que según Equipos tiene el 24% de las preferencias en una sondeo espontáneo. Si la consulta es guiada, cuenta con el 41% de las preferencias, seguido por Martínez con el 31%.

Fuentes del MPP dijeron a El País que se esperará hasta octubre para tomar una resolución, ya que hay muchos dentro del sector que no descartan convencer a Mujica. Además ninguno de los otros precandidatos (Martínez, Carolina Cosse, Ernesto Murro y Óscar Andrade) reúne por ahora consensos dentro del MPP.

Ante esta situación, hay quienes entienden que si Mujica no se presenta, una alternativa podría ser apoyar a todos los candidatos por medio de varias listas en las elecciones internas. En ese caso, el expresidente encabezaría las hojas de votación. Él ha manifestado su interés de terminar su carrera política en la Cámara de Representantes. En ese marco, aclararon que no hay resolución tomada por parte del Ejecutivo del sector e incluso hasta diciembre —en el Congreso— se podrían habilitar más candidatos.

El primero en manejar públicamente la opción de respaldar a varios candidatos fue el ministro del Interior Eduardo Bonomi, la semana pasada en Soriano cuando se reunió con la Mesa Política local. "Realizamos una valoración de la coyuntura política. El 13 de octubre el Plenario Nacional habilitará las candidaturas presentadas, esa es probablemente la postura del MPP y entre el 1° y 2 de diciembre se celebrará el congreso que resolverá sobre este tema y además definirá su programa" informó el diputado Aníbal Méndez.

A nivel del Frente Amplio, hay un acuerdo del Secretariado para que se habiliten todos los candidatos que se presenten ante el Plenario Nacional, confirmaron a El País fuentes políticas. Según el estatuto vigente, el máximo órgano dentro del Frente recibirá las propues- tas que sean presentadas con el respaldo de un quinto de miembros entre sectores y bases. Resultará nominados para proponer al Congreso, los candidatos que obtengan 4/5 de votos de los miembros.

Programa.

Mientras tanto se realizan reuniones entre sectores del Frente Amplio para hablar de las candidaturas, el sector de Mujica está trabajando a nivel del programa de gobierno para "jerarquizar" algunos temas que están planteados dentro como por ejemplo: el empleo, la innovación tecnológica, el combate a la pobreza, la educación y la vivienda. "Tenemos que poner mucho énfasis en un shock de infraestructura e invertir en viviendas que todavía tenemos un déficit", opinó el senador Charles Carrera en una reciente entrevista con M24.

Carrera dijo que para el MPP "es fundamental el programa" para el período 2020-2025. "La batalla nuestra es seguir profundizando el programa, porque esa es la garantía que tenemos y esa es la principal preocupación", afirmó.

En paralelo, el sector está trabajando fuerte a nivel del territorio con diferentes mateadas en todo el país donde participan senadores y diputados. En tanto, este domingo reaparecerá Mujica en La Paz (Canelones), en la inauguración de la calle Juan Chenlo, a 200 metros de la avenida César mayo Gutiérrez, donde se espera que haga un discurso.

También se supo que en las próximas semanas el expresidente comenzará una recorrida por todo el país.