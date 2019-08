MPP y comunistas tienen más de la mitad del Frente Amplio

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Dos tercios del Frente Amplio están hoy en manos del Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista en alianza con Carolina Cosse. Los dos sectores que descartaron hacer un sublema técnico al Senado.

El mapa político del oficialismo quedó conformado en esos dos grandes bloques y el otro tercio se divide entre otros sublemas al Senado: el Partido Socialista y Casa Grande (Frente Futuro), el de Cristina Lustemberg-Álvaro García, Fernando Amado (Unir) y Mario Bergara (Fuerza Renovadora) y el del Frente Líber Seregni y la Vertiente Artiguista que analiza participar de algún sublema, seguidos de otros grupos con menor intención de voto.



En lo que respecta al Partido Comunista y el MPP quedó descartado el sublema técnico, luego de diferencias visibles tras el acuerdo alcanzado entre los exprecandidatos Óscar Andrade y Cosse, quienes fueron cuestionados por la vicepresidenta Lucía Topolansky por entender que se trata de una fórmula alternativa.



Los comunistas y Cosse concentran el 29% de la intención de voto -de acuerdo a un relevamiento de Factum al que tuvo acceso El País- y harán un sublema técnico con otros sectores como el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien apoyó la candidatura de Andrade, así como la lista de independientes que lo acompañaron en las internas. A nivel departamental, los comunistas cerraron acuerdos con el Partido Socialista.

En tanto, el MPP, que también tiene 29% de intención de voto, hará un acuerdo con la Lista 711 de Raúl Sendic, el cual implica un sublema técnico al Senado, la inclusión del diputado Felipe Carballo dentro de la hoja a Diputados del sector y la presentación de una lista común en Rivera, la cual será encabezada por el diputado Saúl Aristimuño. El tercer bloque en intención de voto es que el quedó conformado ayer por el Partido Socialista y Casa Grande, ambos suman, según la misma encuesta, 15%.



El acuerdo bajo el lema Frente Futuro integra también a otros sectores: Lista 5005, Movimiento Alternativa Socialista, PAÍS y el Partido Obrero Revolucionario. La presentación formal se realizó anoche en La Huella de Seregni con la presencia del candidato Daniel Martínez. “La campaña empieza a tomar color”, afirmó en referencia a los acuerdos que se van alcanzando rumbo a las próximas elecciones.



El nuevo sublema técnico se basa en un acuerdo en diez puntos estos son: una democracia más amplia, una nueva forma de hacer política con lógicas más horizontales, “un país que destierre la impunidad y dé un salto en calidad en materia de memoria”, una sociedad menos violenta, igualdad real entre hombres y mujeres, una matriz productiva basada en los trabajadores, una sociedad sin fragmentaciones, un país ambientalmente justo, un país que apuesta a la autodeterminación de los pueblos y un Frente Amplio más participativo y plural.

El secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila destacó que desde su sector no se cree que para ganar elecciones haya que correrse al centro. “Creemos que tenemos que poner el centro en las preocupaciones de la gente, en los seres humanos reales y concretos y en las injusticias para transformar y eso se llama Frente Amplio y se llama izquierda”.

Por su parte, la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) afirmó que el acuerdo fue “paciente y trabajoso”, porque “cada uno cedió”. “Espero que nuestro presente y futuro sea unir los corazones”, dijo.



Por otro lado, hoy se presentará un nuevo sublema conformado por Bergara, Lustemberg, García y Amado. El exprecandidato tiene el 10% de la intención de votos, según Factum. En tanto, García y Lustemberg concentran el 2% de las preferencias del electorado frentista.



Más abajo queda el Frente Líber Seregni. Los ministros Danilo Astori y Kechichian tienen el 3% de las preferencias, seguido de 1% del Nuevo Espacio. En tanto, la Vertiente tiene 2% de intención de voto.

“Si no fuera por la reforma del 96 hoy el Frente sería el triunfador”

La senadora y líder de Casa Grande, Constanza Moreira, dijo ayer que ante el marco de la fragmentación del sistema político, el Frente Amplio “tiene que estar más unido que nunca”.



En conferencia, reconoció que el acuerdo con el Partido Socialista bajo el sublema “Frente Futuro” se arma en un momento dificultoso, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio. “Es una circunstancia económica difícil, pero en este momento el Frente Amplio es como un salmón contracorriente y me encanta pensar que en medio del desplome de Argentina y de Brasil estamos peleando”, señaló Moreira, quien aprovechó para saludar al presidente Tabaré Vázquez, al que se le detectó un nódulo de apariencia maligna en uno de sus pulmones.



Moreira dijo que el Frente Amplio “todavía es el Partido más grande” y si no fuera por la reforma de 1996 “hoy seríamos seguro el Partido triunfador en las elecciones”.



La líder de Casa Grande cuestionó a la oposición al indicar que no ve una “colcha de retazos”, pero sí la creación de una especie de “hombre artificial animado no por un sentimiento propio”. “Me refiero a una oposición de mil pedazos. Nosotros no somos mil pedazos, somos un solo Partido unido por las ideas y los sueños”, acotó la senadora.



En una muy breve intervención, el candidato Daniel Martínez también lanzó críticas a la oposición. “A pesar de los errores hemos sido coherentes con el compromiso con la gente, con el sueño de un proyecto nación de desarrollo y con justicia social”, afirmó. “No aplicamos modelos que le hicieron daño al país”, indicó al tiempo que dijo que a la oposición le faltan proyectos políticos con “cabeza nación”.