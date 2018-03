Movimiento Un Solo Uruguay participará de mesa de trabajo con MGAP

En un comunicado oficial, el movimiento denominado Un Solo Uruguay informó que participará de la mesa de trabajo que tendrá lugar el miércoles 21 con Guillermo Franchi como delegado.



De esta convocatoria, realizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), también participará el Ejecutivo Nacional y las gremiales vinculadas al agro.



"A través de esta postura el movimiento continúa reivindicando la necesidad de trabajar rápidamente sobre la problemática que aqueja a toda la cadena agroexportadora y que está repercutiendo de forma significativa y negativa en el pequeño y mediano comercio, y en la pérdida de fuentes de trabajo en el interior del país", indicaron.

El miércoles 14 de marzo realizaron una serie de movilizaciones en todo el país con el fin reclamar y de "insistir hasta que tomen en cuenta que vamos por mal camino".



“Seguimos reclamando las respuestas del gobierno que no se han dado aún. Todo lo que el Poder Ejecutivo ha contestado no conformó a nadie. Nosotros queremos que nos respondan sobre los puntos de la proclama y eso todavía no ha sucedido”, sostuvo Franchi a Radio Carve.



“La única forma de seguir intentando que el gobierno se sensibilice con los costos del Estado, es seguir reclamando, insisto en forma pacífica y concentrándose”, dijo el delegado de Un Solo Uruguay por el departamento de Flores, Pedro Arregui.