Moreira y López Mena solicitan autorización para reactivar viajes en el puerto de Colonia

El intendente de Colonia, Carlos Moreira -quien busca su reelección en las elecciones departamentales del 27 de setiembre- y el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, se reunieron este lunes en Torre Ejecutiva con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, para solicitarle el retorno de los viajes desde Buenos Aires a Colonia. Hasta el momento, la conexión marítima se realiza entre Montevideo y Buenos Aires y con frecuencias reducidas a raíz de la pandemia de COVID-19.

Moreira y López Mena pidieron esta habilitación argumentando que tienen "muchas consultas de inversores especialmente argentinos y tendríamos interés que pudieran viajar a Colonia, con todos los protocolos sanitarios habidos y por haber", indicó el intendente de Colonia.

"No estamos hablando de la apertura del puerto (de Colonia) en las condiciones normales, sino de determinadas personas que se interesan y que a veces tienen muchas trabas burocráticas para viajar a Uruguay. Hoy es bastante complejo porque hay que requerir autorizaciones", agregó Moreira.

Consultado sobre su pedido a las autoridades, Moreira indicó que sería la autorización de "alguna frecuencia para agilitar estas consultas".

Hasta el momento, Buquebus ofrece dos frecuencias semanales para conectarse con ambas capitales del Río de la Plata. Frente a la pandemia, esto aplica a los ciudadanos o residentes uruguayos que previamente se hayan realizado un hisopado 72 horas antes del viaje que tenga resultado negativo, y una vez en tierra deben cumplir una cuarentena de siete días, a partir del cual deben realizarse otro test para verificar si tienen o no COVID-19.

Los lunes y viernes parte el buque Francisco a las 10:00 horas desde Montevideo a Buenos Aires, mientras que el mismo realiza el recorrido opuesto desde la capital argentina a la uruguaya a las 17:00 horas esos días. La compañía marítima anunció que a partir de octubre aumentará su frecuencias, agregando el jueves además del lunes y viernes, con los mismos horarios.

A comienzos de julio, se suscitó una polémica pública entre el empresario marítimo y el presidente Luis Lacalle Pou. López Mena había dicho en esa oportunidad tras reunirse con el mandatario en Torre Ejecutiva: "No van a pasar diez, 15 días que vamos a estar con frecuencias regulares", luego de anunciar la instalación de un laboratorio de testeo de coronavirus en sus barcos para retomar la conexión marítima con la vecina orilla.

Frente a estos dichos, Lacalle Pou había resaltado: "Los anuncios los hacemos nosotros y no están un un horizonte cercano" y había considerado que "el país no está abierto al turismo y no hay ninguna intención de que así sea".

Posteriormente, López Mena había dicho: "Fue un malentendido porque yo cuando dije lo de '15 días' era decir lo 'antes posible'".