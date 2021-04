Moreira dijo que le pidió la renuncia a García Pintos; él lo niega y afirma que ella le ofreció otro puesto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel García Pintos, exsubcoordinador del Plan Juntos, aseguró a El País que él dejó el cargo por propia voluntad y no fue Irene Moreira la que le pidió la renuncia, como aseguró la propia ministra.

El exlegislador colorado y que pertenece a Cabildo Abierto desde 2019, presentó una carta dejando su cargo en el Plan Juntos por "insalvables diferencias" con el coordinador general, el coronel Rody Macías. García Pintos enumeró cuatro motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, entre ellas el "destrato hacia parte del personal". "Algunas de ellas mujeres a quienes en ocasiones vimos llorar", dijo. Moreira, en tanto, afirmó que no tiene confirmado "nada de lo que está presente en la carta".

García Pintos señaló que cuando Moreira fue consultada sobre el "destrato hacia el personal" ella "trastabilló y dijo que no". "Dijo que no, que estaba viendo y la quiso sacar por el costado. Eso no es cierto. Se lo dije el día lunes 5 de abril entre las 16.30 y las 17.30 horas en su despacho. Eso es así. ¿Testigos? La ministra y yo, no había más nadie", dijo a El País.

"No me contestó nada, pero lo importante del detalle es que se lo dije a ella y no se lo dije por teléfono ni por escrito", agregó.



García Pintos manifestó que después de esa conversación con Moreira pasó una semana y al no tener respuesta tomó la decisión de dejar su puesto: "Pasó una semana entre el 5 y el 12 de abril que yo renuncié y no fue capaz de llamarme para decirme que iba a hacer una investigación administrativa del tema. No me llamó en una semana, entonces agarré y renuncié".

También remarcó que la ministra le ofreció "un nuevo destino en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT)", aunque no quiso precisar el cargo. García Pintos indicó que su respuesta fue "no" automáticamente. "Le dije que no, porque había entrado al Plan Juntos para ayudar a la gente", expresó.

Asimismo aseguró que lo que escribió en la nota de renuncia "es solo el 20%". "Yo no puedo hacer de la nota de renuncia un libro de bolsillo", sumó.

"En esas condiciones no iba a trabajar. Lo lamento muchísimo porque me he recorrido todos los barrios del área metropolitana donde el Plan Juntos tiene intervenciones, o tenía intervenciones porque algunas ya se terminaron. Me voy con un sentimiento de afecto y cariño por parte de muchísimos trabajadores y beneficiarios del plan", añadió.

"Uno podría haber rendido mucho más si tenía el apoyo y respaldo que necesitaba, pero di muchas soluciones a mucha gente. Por eso me voy con el cariño y afecto de vecinos de muchos barrios (...) Me voy tranquilo, pero que no digan cosas que no son. Que investiguen, están todos los papeles", puntualizó.

Por otra parte, García Pintos subrayó que otras de las diferencias importantes que tuvo con Macías fue la entrega de viviendas para tres policías: "Me reprochan que gestioné tres viviendas para funcionarios policiales que estaban viviendo en una situación muy precaria: dos en Montevideo, uno en un asentamiento, y uno en Canelones al norte de Neptunia. Se me reprocha que los policías no tenían derecho a estar en el Plan Juntos. Sin embargo las viviendas se las dimos y por derecha. Nada más que las tuve que pelear a brazo partido porque este hombre (Macías) no quería, pero yo logré demostrar que tenían derecho. ¿Cómo no van a poder formar parte si son uruguayos como cualquier otro?".