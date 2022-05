Moreira dijo que está "deseando que se aclare" que no es colona y habló de "operación política"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, aseguró que su padre nunca fue colono y dijo que desea que "se aclare" la situación, que consideró una "operación política".

Días atrás se dio a conocer que el teniente retirado Roque Moreira fue observado por el ejército en 1974 por la compra de los terrenos; sin embargo, para la ministra, "con eso demostró que no era (colono) porque si no no hubiera podido seguir siendo militar hasta el año 82 que hace su retiro voluntario".

A través de una solicitud de las actas del tribunal de honor, El Observador publicó que el fallo contra Moreira era por haber cometido "falta grave con agravantes" por la adquisicón del campo.



"Colonización compró ese campo, a menos del año lo vendió porque no era apto para colonos, es una zona inundable, contra el río y un monte. Se hizo un llamado para dos terrenos, se presentaron varias personas, mi padre resuelve comprar una, fue el mejor postor y se pagó durante varios años como se establecía. Posteriormente, el terreno se vendió, ahora lo adquirió una sociedad anónima. Nunca en la vida, en más de 50 años, tuvimos un contacto con Colonización", detalló este lunes la ministra Moreira en diálogo con "Punto de Encuentro" de radio Universal.

"Estamos muy conscientes que nunca fuimos ni somos colonos", reafirmó Moreira y expresó que está "deseando que se aclare" este asunto", que considera una "operación política que va contra la ley de urgente consideración".