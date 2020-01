Moreira y la chance de ir por la reelección: "No es necesario pertenecer al partido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, manifestó que está "considerando la posibilidad" de ser uno de los candidatos del Partido Nacional a la intendencia de ese departamento y así ir por la reelección.

"He escuchado opiniones por ejemplo de Ana Lía Piñeyrúa, que es integrante de la Corte Electoral, de Pablo Klappenbach, y de varios especialistas en esto que dicen que no tiene por qué pertenecer al mismo partido. Cabildo Abierto va a presentar candidatos en el lema del Partido Nacional que son de Cabildo Abierto, en este caso a mi juicio no es necesario pertenecer al partido. Estoy considerando la posibilidad", destacó en referencia a su desvinculación del partido.

En octubre del año pasado, Moreira presentó renuncia a su candidatura al Senado y a su condición de integrante del Partido Nacional para "no afectar el resultado electoral", a raíz del escándalo desatado luego de que se divulgaran audios en los que el dirigente blanco parece pedir favores sexuales a una mujer para renovar una pasantía en la comuna coloniense.

En noviembre María José García, edila de Colonia y quien aparece en los polémicos audios, presentó una denuncia ante Fiscalía por acoso sexual y abuso de funciones del intendente.

Otros de los nombres que se manejan como posibles candidatos para la comuna de Colonia son Ricardo Planchón, director de Desarrollo Humano y Juventud de la Intendencia de Colonia, y Napoleón Gardiol, director de Vivienda de la Intendencia de Colonia.