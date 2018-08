"Las Moras" pide acción de amparo por ocupación

La empresa propietaria del frigorífico Las Moras (ubicado cerca de La Paz, Canelones) presentará en estas horas un recurso judicial de amparo para lograr el desalojo de la planta ocupada desde la semana pasada por algunos de sus trabajadores. Estos han impedido el ingreso de su propietaria y de los mandos medios de la empresa.

Fuentes cercanas a la empresa dijeron a El País que desde mediados de la semana pasada no se puede retirar mercadería de las cámaras y que un equipo de 20 integrantes de una "cuadrilla kosher" (como se denomina a quienes vienen de Israel a verificar que los cortes de carne vacuna en los frigoríficos se realicen de acuerdo con los requerimientos de la religión judía) debió irse de Uruguay tras esperar varios días para realizar su tarea. Desde el miércoles la empresa no ha podido realizar la faena.

Conflicto salarial.

En el frigorífico "Las Moras" trabajan habitualmente unas 370 personas y, según las fuentes, las personas que están ocupando son pocas. Un grupo de trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, que quiere reintegrarse a sus tareas juntó unas 200 firmas para pedir que quedara sin efecto la medida sindical.

La empresa vuelca el 80% de su producción a los mercados externos y el resto al abasto. Vende a China el 40% aproximadamente y el resto de lo que exporta va a Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. La empresa, que es de capital nacional, estaba trabajando, por razones estacionales, 4 días por semana pero puede hacerlo 5 cuando hay más ganado. "El daño ya está hecho. A los clientes se les hace difícil entender que no se pueda cumplir con los pedidos. La cláusula de paz del convenio no se cumplió", se lamentó la fuente.

La empresa faenó el año pasado 80.244 vacunos (lo que la ubicó en el puesto 14 en la industria frigorífico por número de cabezas) y 24.421 ovinos (ocupó el octavo lugar en la industria tomando ese indicador). En 2015 "Las Moras" exportó US$ 62 millones, en 2016 US$ 65 millones y en 2017 un total de US$ 73 millones. Su participación en el conjunto de las exportaciones de carne del país osciló entre 2015 y fines de 2017 entre 3,60 y 3,95% del total. En el sector frigorífico trabajan unas 11.000 personas y el sindicato de la rama esta dividido entre la denominada Foica- Cerro y la Foica-Ciudad Vieja. La Foica-Cerro está alineada con el Partido Comunista y reúne a los frigoríficos de mayor porte.

El año pasado la carne bovina fue el principal producto de exportación de Uruguay y llegó a US$ 1.517 millones, lo que representó el 17% del total.

La conflictividad en "Las Moras" comenzó hace meses por razones salariales y otros asuntos. Ayer el director de Trabajo, Jorge Mesa, se reunió con el sindicato del frigorífico y con la empresa y espera tener hoy una visión más clara de la situación, dijo el jerarca a El País.

La planta industrial de la empresa tiene un área de 20.000 metros cuadrados, de las cuales 6.000 constituyen su edificación. Tiene una capacidad de faena de 600 reses bovinas y 2.500 ovinos diarios. Venía faenando alrededor de 8.000 animales al mes.

El sindicato reclama un aumento para el área de faena y otro, algo inferior, para el personal de carga. La empresa aduce que no está en condiciones de atender los reclamos y ofreció beneficios por productividad.

"Las Moras", es un frigorífico con casi 30 años de trayectoria y procesa cortes bovinos con hueso, sin hueso y menudencias y cortes ovinos.

Elizabeth Misa, la propietaria del frigorífico, dijo a Radio Oriental que si se conceden los incrementos salariales que reclaman los trabajadores debería cerrar rápidamente la empresa. "Si yo no peleo por lo mío no hay nadie que vaya a venir a tenderme una mano. En el Ministerio de Trabajo uno siente que va a una bipartita, pero la situación con que uno se encuentra es que siempre uno es el malo, el que tiene que ceder. Siempre el que cruza el puente es el empresario, mientras en este caso existe una cláusula de paz que el sindicato y los operarios no están cumpliendo. ¿Pero a quién vas a reclamar, quién te defiende? Para el Estado yo soy importante so-lo al momento de pagar los impuestos, pero al momento de que se respeten mis derechos de trabajo y de generar los fondos suficientes para hacer frente a las responsabilidades que tengo, no hay nadie. Estoy sola", dijo Misa, que es hija del fundador de la empresa.

En 2015 un grupo inversionista chino se interesó en la compra de "Las Moras", pero la operación finalmente no se realizó. El frigorífico formó parte del Cattle Group, fundado en agosto de 1991, que conformaba junto al "Carrasco" y al "Elbio Pérez Rodríguez". Estas dos últimas plantas sí fueron vendidas. China captó el año pasado el 40% del monto exportado de carne bovina y el 52% del volumen. La Unión Europea fue el segundo mercado con el 25% de las ventas, seguido de Estados Unidos con el 13%, según las cifras oficiales.