Monzeglio sobre investigadora: "No voy a defender a nadie, todos son grandecitos"

El subsecretario de Turismo Remo Monzeglio se refirió este lunes a la comisión investigadora que indaga la gestión del Ministerio de Turismo durante los últimos 10 años, y también las denuncias sobre compras y contrataciones que se hicieron durante la gestión del exministro Germán Cardoso. “Nada tuve que ver con la publicidad, no voy a defender a nadie, todos son grandecitos”, afirmó este lunes el subsecretario.

“Yo no voy ni estoy en condiciones de defender a nadie. Llámese (Germán) Cardoso, (Martín) Pérez Banchero, quien sea. Yo lo que quiero es que esa comisión investigadora (…) llegue realmente hasta el hueso. Que si alguien se equivocó, que si alguien tiene algo que pagar que lo pague”, sostuvo Monzeglio en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).



Y agregó: “A mí no se me convoca para defender a nadie. No voy a defender a nadie, todos ellos son mayores de edad, cada cual que se haga cargo de sus responsabilidades. Yo me hago cargo de las mías”. “Ojalá que se llegue hasta el fondo” porque, “quiero saber qué pasó”, concluyó.

La creación de la investigadora tuvo varios motivos que la llevaron a existir. Uno de los principales surgió luego de que el exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, denunciara en Búsqueda compras millonarias de publicidad por parte de Cardoso.



Dentro de ese tema, uno de los puntos a estudiar es la contratación realizada a la empresa estonia Kirma Services, que sería la encargada de venderle publicidad por internet a la cartera dirigida, en ese entonces, por el exministro Cardoso. La identidad del representante de Kirma continúa sin conocerse. Además, hay diferentes versiones respecto a por qué la cartera realizó un acuerdo con esa compañía.



La comisión investigadora está compuesta por cinco legisladores. Entre ellos está el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, el colorado Conrado Rodríguez, el cabildante Rodrigo Albernaz, y los legisladores frenteamplistas Gustavo Olmos y Nicolás Viera.