Monzeglio dijo que gobierno busca ingreso "ordenado y seguro" de turistas a Uruguay

El subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, dijo que el gobierno trabaja para ver la forma en la que a partir del 1° de noviembre los turistas empiecen a llegar "en forma ordenada y segura" para no afectar el control de la pandemia alcanzado por Uruguay.

“Estamos tratando de no dejar hilos sueltos, ordenar todo para que los turistas que empiecen a llegar lleguen en forma ordenada y segura. Esperamos que lleguen muchos”, planteó.

Consultado sobre la posibilidad de que Uruguay comenzara a aplicar "cuotas" para controlar el ingreso de turistas al país, y afirmó que aún "no está desctartado nada". "No podría descartarlo yo, en la medida en que recién mañana vamos a tratar eso. No ha estado por ahora en consideración", dijo Monzeglio en rueda de prensa este miércoles.

La reunión de la que habló el subsecretario será este jueves en Torre Ejecutiva y participarán cuatro ministerios. Allí se tratarán "todos los aspectos relativos a la apertura de fronteras para el 1° de noviembre", explicó.

“Estamos trabajando muchísimo. Tuvimos una reunión muy importante con migraciones. Ustedes han destacado la reunión del Ministerio de Salud Pública (MSP) con Presidencia. Mañana tenemos una reunión justamente en Torre Ejecutiva, cuatro ministerios, donde vamos a tocar todos los aspectos relativos a la apertura de fronteras para el 1° de noviembre”, dijo Monzeglio en rueda de prensa.

Monzeglio dijo también que la cantidad de turistas que esperan para la temporada de verano dependerá de las condiciones de frontera que sean establecidas por el gobierno.



Días atrás el intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo a El País que la próxima "no va a ser una gran temporada, porque la gran temporada la hace la clase media que no va a estar, o va a disminuir".

Precios en temporada

Monzeglio además contó que, como en todas las administraciones, la cartera se reunirá con operadores, con el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), la Asociación de Supermercados y con todos los que son “fijadores de precios”.



“Se estipula, y este año no va a ser diferente, una lista referencial de precios. Que no es una canasta de alimentos, es una lista de referencia en donde las personas pueden conocer el precio antes de ingresar a comprar”, explicó. “Queremos que la gente sepa antes de consumir cuánto va a pagar”, agregó Monzeglio.



Además, dijo creer que los "comerciantes uruguayos son honestos en líneas generales". En ese sentido, explicó, "lo que tenemos que ayudar es justamente a que se tome conciencia de que hay gente que tiene determinados costos que, obviamente, determinan los precios a los cuales vende", indicó Monzeglio.



“No es lo mismo, obviamente, mi Santa Lucía natal que en plena temporada en Punta del Este (…) Lo que sí tenemos que llamar es a la consideración pública, a que se informen”, sostuvo.

Quien también se expresó respecto a los precios de la temporada, fue el intendente de Maldonado, Enrique Antía. El jefe comunal se mostró optimista de cara a la temporada de verano, pero llamó a que se mantengan los cuidados sanitarios para evitar los contagios de COVID-19 y a que la gente denuncie cuando vea desvíos en los precios.



Antía estima que no habrá muchos casos de precios fuera de lugar, ya que “la gente está necesitada de un trabajo y va a cuidar los detalles”. De todos modos, apuntó que “capaz que alguno se hace el loco, y hay que señalarlo”.



“Me acuerdo una vez que un comercio se hizo el loco con el valor de unos chivitos y lo prendimos fuego. Hoy con las redes te escrachan en dos minutos si hacés una macana”, recordó. “Si uno se hace el loco y cobra de más, usemos las redes para eso, para defender a los buenos comerciantes”, agregó.