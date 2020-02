"Montevideo es un gigantesco basural", aseguró Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La convención departamental de Cabildo Abierto aprobó ayer de manera oficial la candidatura de la economista Laura Raffo para la Intendencia de Montevideo bajo el lema Partido Independiente, de cara a las elecciones departamentales de mayo

Con 134 votos a favor y cuatro abstenciones, el partido liderado por Guido Manini Ríos aprobó además los nombres de los candidatos a ediles y ratificó al cabildante José Luis Alonso como segundo suplente del equipo que encabezará Raffo, confirmaron a El País desde la fuerza política.

Alonso es empresario, vive en el área de Zona América y llegó al partido en busca de “una alternativa diferente”. En su cuenta de Twitter se presenta como “inventor y empresario”.

Tras varias semanas de incertidumbre y negociaciones entre los líderes de los partidos que integran la coalición, el martes pasado se conoció la candidatura de la economista



Raffo será candidata única a la intendencia capitalina por la coalición y competirá con los tres candidatos frenteamplistas: Daniel Martínez, Carolina Cosse y Álvaro Villar.



La candidatura fue aprobada el viernes pasado por la convención departamental del Partido Nacional, el miércoles por el Partido Colorado y el sábado por el Partido Independiente.



En ronda de prensa antes de que se iniciara la convención en el salón de Casa de Galicia en el Centro de Montevideo, Manini Ríos dijo que tratarán de acumular la mayor cantidad de votos para lograr la alternancia en la Intendencia de Montevideo. “No tenemos permitido bajar los brazos, tenemos todas las posibilidades para alcanzar los objetivos”, indicó Manini, según publicó radio Universal.



Raffo “es una muy buena candidata que tiene las posibilidades reales de transformarse en una opción valida para los montevideanos”, quienes “deberán optar si quieren cinco años de lo mismo, después de 30 años en los cuales no se han encontrado soluciones a los grandes problemas de la ciudad”, afirmó el general retirado.



Consultado sobre las notorias dificultades históricas de la oposición para obtener la victoria en Montevideo, Manini manifestó que el Frente Amplio tiene “una gran fortaleza electoral en la capital” y puso como ejemplo la votación que alcanzó en las elecciones del mes de octubre, donde casi llega al 50%. “Eso no quiere decir que no se pueda alcanzar la alternancia, todos somos conscientes que Montevideo es un gigantesco basural, todos somos conscientes que el transito es caótico y que hay problemas de fondo que nunca fueron arreglados”, sostuvo el líder del partido que sorprendió en la política uruguaya el año pasado y logró 11 diputados y tres senadores. “Por más que ahora prometan cambios maravillosos, todos sabemos que lo que no hicieron en 30 años difícilmente lo hagan en los próximos cinco”, sostuvo.