Cifra: el 62% de los montevideanos aprueba la gestión de Carolina Cosse en la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 62% de los montevideanos aprueba la gestión de Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo (IMM). Además, el 19% la desaprueba, el 10% no sabe o no contesta y el 9% no opina. Los datos pertenecen a una encuesta de Cifra divulgada este miércoles en Telemundo.

La evaluación de la gestión varía de acuerdo a la afinidad política en la población montevideana. Entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2019, el 88% aprueba la gestión, solo el 7% la desaprueba y el 5% no sabe, no contesta o no opina.

Mientras que el nivel de aprobación baja entre quienes eligieron al Partido Nacional. El 42% de los blancos aprueba la gestión, el 35% la desaprueba y el 23% no sabe, no contesta o no opina.

Algo similar sucede entre los que votaron a los otros partidos de la coalición de gobierno. El 38% aprueba, el 22% desaprueba y el 40% no sabe, no responde o no opina.

Más allá de la gestión del gobierno departamental, Cifra consultó por la popularidad de la intendenta: el 48% simpatiza con Cosse.



En el informe se destaca que haya un mayor nivel de aprobación de la gestión que de simpatía. "Con muchos líderes políticos ocurre lo contrario, porque en general los votantes primero se acercan a ellos por su carisma y recién luego de que los eligen pueden comprobar si son (o no) buenos gobernantes. En esos casos los líderes tienen un capital personal de adhesiones que les es útil para contrarrestar las desilusiones que causan algunas decisiones o los fracasos que pueden experimentar en el gobierno. La Intendenta Cosse tiene un mayor capital en cómo es percibida su gestión que en su liderazgo", dice.