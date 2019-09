Es “un momento histórico”, dice Lacalle Pou en Masoller

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una gurisa queda roja al grito de “vivan los blancos”, hasta donde le da la voz. Dos veteranos embarrados hasta la cintura hacen una pausa en su peregrinación a caballo para disfrutar de un tabaco armado con chala. Un grupo de pibes desafían la fuerte resaca de la noche anterior y cortan una incómoda siesta al costado de la ruta para saludar a las aparcerías que van llegando. Un bebe desfila a los saltos con su abuelo sin entender mucho qué pasa alrededor. “Presente mi general”, dice el hombre, sombrero en mano, saludando el monumento de Aparicio Saravia. “Viva la patria”, grita otra niña de no más de cuatro años de edad, montada en el pingo de su padre y levantando el puño cerrado. Su expresión desata las risas del público. Todos gritan. Todos aplauden.

Las postales reflejan la mística del Partido Nacional, que alcanza su máxima expresión cuando se reúnen en la localidad riverense de Masoller para recordar a Aparicio Sarvia, quien fue herido de muerte en pleno campo de batalla. Pero el de ayer no fue un encuentro más. “Es un momento histórico”, definió el candidato Luis Lacalle Pou. “Un momento histórico en el cual la responsabilidad mayor me cabe a mí. Pero déjenme compartirla con ustedes. Hay que estar a la altura de las circunstancias”, agregó.



Los nacionalistas sienten que el triunfo en las elecciones está muy cerca. Y si bien aguantan su ansiedad, y evitan todo gesto de triunfalismo, son muy conscientes que están ante una situación inmejorable para ganarle al Frente Amplio y volver al poder después de 25 años. Así se lo reflejan las encuestas de opinión pública, pero también dicen sentirlo en la gente. Incluso en cada charla donde evalúan la marcha de la campaña, comentan con asombro la unidad partidaria. “Asusta tanta unidad”, dice un militante al pie del monumento a Saravia.

A Lacalle Pou tampoco le fue sencillo explicar la mística blanca en Masoller. El candidato llegó con dos amigos extranjeros a los que les llamó la atención la intensidad con que viven la peregrinación al monumento. Y el de este domingo tenía el condimento especial de la ilusión por ganar la elección. “Es cierto que hoy es un día y un año muy especial. Es difícil para no emocionarse con esto”, admite Lacalle con la voz algo entrecortada. El candidato le dice a los militantes que la mejor forma de recordar al caudillo no es solo cantando sus canciones y estando presente en la cabalgata. Para él es diciendo lo que van a hacer si llegan al gobierno y tratando de ir a la búsqueda de esos ciudadanos para confirmar el triunfo.



“Yo soy bisnieto de un servidor de Saravia. Mis hijos por las dos sangres son parientes de servidores de Saravia. Tenemos claro dónde estamos. Tenemos un enorme orgullo de pertenencia histórica. Y eso no solo nos tiene que ayudar, nos tiene que obligar a salir al encuentro de los uruguayos”, remarca Lacalle Pou.

La fórmula presidencial del Partido Nacional en el tradicional acto en Masoller. Foto: Pablo S. Fernández

El candidato usa la imagen de Saravia al frente de sus tropas, desfilando de punta a punta, a caballo con su poncho blanco y su gorro característico. “No era solo un acto de coraje. Era fácil si lo querían matar como lo hicieron. Él sentía la responsabilidad de estar adelante. Él estaba adelante porque era el jefe y el jefe siempre esta adelante”, afirma y asume su responsabilidad si le toca llegar al gobierno nacional.



“Tenemos que emular eso, ir delante de la fila. Pero no para que nos aplaudan, para hacernos responsables”, enfatiza Lacalle Pou.



Sartori.

Tal es el clima de paz que viven los blancos, que bromean con quien fue catalogado como “enemigo” en las elecciones internas y responsable de la campaña sucia: Juan Sartori.



“Mirá, sacá esta foto”, le pide el senador herrerista Luis Alberto Heber, mientras posa a los abrazos con el empresario multimillonario.



El líder del nuevo sector blanco desfiló a caballo junto a su esposa, Ekaterina Rybolovleva. Y esta vez hizo los deberes: logró aprenderse la letra del himno del Partido Nacional, la Marcha Tres Árboles. En junio, cuando recordaron el retorno de Wilson Ferreira, Sartori no sabía la letra. Ese día se llevó pocos saludos y unas cuantas caras largas. Pero Lacalle Pou optó por dar vuelta la pagina y apostar a la unidad para ganar. “Yo estoy pensando en ser presidente de Uruguay”, ha comentado en los últimos días.

Sartori desfiló a caballo junto a su mujer en Masoller y cantó el himno blanco. Foto: Pablo S. Fernández

Ahora Sartori no solo comparte estrado, también bromea, realiza análisis políticos, intercambia sonrisas con la candidata a vice Beatriz Argimón y hasta canta el himno blanco.

“Me voy a perder cinco Masoller” La regla máxima de Luis Lacalle Pou en la campaña es clara: jugar el partido como si fuese en cancha de visitante y su cuadro va perdiendo 5 a 0. El candidato blanco sostiene que el triunfalismo es el peor de los males en una carrera electoral. Sin embargo, sabe que en “el partido” su posición es más ventajosa que la de su rival, proyectando el escenario de balotaje en noviembre. Por eso, tiene confianza en lograr el objetivo y llegar a cruzarse la banda presidencial el 1° de marzo de 2020.



Ayer en Masoller se despidió de sus militantes hasta septiembre de 2025. “Si la gente así lo entiende, por cinco años no voy a poder volver. Me voy a perder cinco Masoller”, dijo. “En setiembre de 2025 nos encontramos acá. Espero poder mirarlos a los ojos y que haya valido la pena”, cerró el candidato blanco.