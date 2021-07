Cosse se reunió con Orsi por fideicomiso: "Es momento de evitar crispaciones y elevar la mira"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se reunió en la mañana de este viernes con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y le expresó su “solidaridad” luego de que la oposición decidiera no apoyar el proyecto de fideicomiso por el que pretendía aumentar el endeudamiento en unos US$ 80 millones para destinar a obras.

”Para mitigar los efectos que deja la pandemia precisamos obras que generen empleo. Es momento de evitar crispaciones y elevar la mira”, escribió la intendenta en su cuenta de Twitter.



Y luego agregó que “hay que insistir” en lograr “iniciativas de inversión pública a lo largo y ancho del país”.

Vine a expresarle mi solidaridad a @OrsiYamandu

Para mitigar los efectos que deja la pandemia precisamos obras que generen empleo. Es momento de evitar crispaciones y elevar la mira. Hay que insistir en lograr varias iniciativas de inversión pública a lo largo y ancho del país. pic.twitter.com/TSxBXvjBaO — Carolina Cosse (@CosseCarolina) July 23, 2021

A su vez, el intendente de Canelones también compartió una publicación en sus redes sociales, en la que escribió: “Una cálida conversa con la compañera Carolina Cosse. La unidad es idea y afecto, imprescindible para el Frente Amplio del futuro”.

La polémica comenzó este martes, luego de que la Intendencia de Canelones no lograra alcanzar un acuerdo con la oposición en la Junta Departamental de Canelones para aprobar un fideicomiso de unos US$ 80 millones que serían destinados a obras.



El intendente publicó luego un video en el que decía que el clima de convivencia política que existía en el departamento “se rompió”.

“La Presidencia de la República intervino directamente y presionó de manera inédita a los ediles para doblegar su voluntad. Parece que molesta que a Canelones le vaya bien y como se dice en campaña: el diablo metió la cola”, agregó.



Por su parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo: "Hay acusaciones que son falsas e inaceptables". "Es una información que obviamente no es correcta, él sabe que no es correcta", indicó Delgado en diálogo este jueves con el programa radial "Punto de encuentro" (Radio Universal).



Delgado consideró que es necesario "desdramatizar" el tema y que ahora lo que se debe hacer es buscar nuevos instrumentos que sirvan para el mismo objetivo. Además, el jerarca aseguró que tiene buena relación con Orsi y que eso no cambiará ahora.