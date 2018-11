"Estamos en un momento decisivo, es la hora del acuerdo UE-Mercosur"

—¿La elección de Jair Bolsonaro en Brasil cambia el proceso de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur?

—Esperemos que no vaya a cambiar significativamente. En primer lugar, tengo la esperanza de que las negociaciones terminen antes de fin de año. Estamos en un momento decisivo. Es muy importante que las negociaciones avancen en esta época, porque luego todo es más difícil. No es solo la situación en Brasil, en Europa vamos a tener elecciones (para el Parlamento europeo) en el mes de mayo, y también en varios países. Entonces este es el momento. Hemos definido claramente lo que nos separa y lo que nos acerca. Lo que nos acerca es mucho más que lo que nos separa. Con respecto a Brasil, repito, no creo que vaya a haber un cambio radical de posiciones. En Brasil hay un consenso relativamente amplio en cuanto a la necesidad de participar activamente a través del Mercosur en un acercamiento con la UE.

—Pero ha habido mensajes contradictorios del presidente electo Bolsonaro respecto a la permanencia de Brasil en el Mercosur.

—Creo que lo más importante es lo que va a decir a partir de ahora. Hay un consenso en Brasil sobre la necesidad de acercamiento a la UE y que ese proceso se debe hacer en el ámbito de la participación en el Mercosur, porque además así lo valora la propia UE. Probablemente la línea que vayan a seguir en este campo no va a ser sustancialmente diferente de la línea anterior. Recuerdo que con gobiernos diferentes, recientemente con los gobiernos del Partido de los Trabajadores, también hubo un acercamiento. La presidenta Dilma Rousseff, con quien hablé hace un tiempo, me decía que había tenido una influencia decisiva para que las cosas no se rompiesen hablando con sus colegas en América del Sur. Por eso estoy convencido que al final no va a haber un cambio radical de posiciones.

—Usted decía que las grandes líneas del acuerdo ya están definidas. ¿Qué está faltando?

—Ahora el acuerdo tiene que subir al plano político. A nivel técnico ya está prácticamente todo agotado. Lo que nos separan son cuatro a cinco temas...

—¿Cuáles?

—Los tradicionales. Las cuestiones agrícolas, de servicios, seguridad marítima, el sector automotor, y aquí (en Uruguay) se ha hablado del sector lácteo. Ahora hay que tomar decisiones políticas para que salgan beneficios importantes para las dos regiones. No llegar a un acuerdo ahora sería una anomalía difícil de explicar.

—¿Se está manejando la posibilidad de un acuerdo similar de la UE con la Alianza del Pacífico?

—En este momento lo que estamos discutiendo es con el Mercosur. Con los países de la Alianza del Pacífico tenemos acuerdos comerciales por otras vías.

—Luego de firmado el acuerdo, viene la etapa de ratificaciones parlamentarias. En Argentina y Uruguay habrá elecciones el próximo año. ¿Teme que esto demore el proceso?

—Si se percibe que es la hora de avanzar, creo que los procesos electorales no van a tener un efecto negativo. Claro que debemos tenerlos en cuenta; somos democracias, tenemos procesos electorales y tenemos que respetar la voluntad de los pueblos. Pero lo importante es que esta es la hora de concretar este acuerdo y que tenemos que estar a la altura.