El momento en que Bonomi hizo creer al Parlamento que iba a renunciar

"Esto es una despedida y lo voy a decir por primera vez, porque no quise anunciarlo antes, en medios de comunicación. He meditado mucho estas palabras y en particular en los últimos meses". Así fue como el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, comenzó su participación en la interpelación de hoy, y dejó mudo al Parlamento.

Añadió que entendía "el contexto de esta convocatoria en esa necesidad profunda y humana, de decir hasta acá llego" y siguió desarrollando su discurso: "La democracia necesita intercambio fundamentado de ideas. Pero algunos se han abrazado al malhumor, y escriben el réquiem del debate con sus actitudes y estilos. Y si de algo sabe el senador interpelante (Pedro Bordaberry) es sobre réquiem. Y yo diría que sabe y mucho".



"Haber logrado, con su actitud y forma de hacer política, ubicar a su partido en la mínima expresión electoral en toda la historia, es sin duda, una expresión inequívoca de una desarrollada capacidad de ser protagonista de una secuencia exitosa de réquiem en diversas áreas. Un verdadero demoledor, en el sentido riguroso y literal de la palabra", ironizó el ministro.



En ese momento, Bonomi dijo que "esta interpelación de hoy es una despedida. Y así lo asumo. Es algo que prefigura el inicio del fin de un ciclo", y el murmullo empezó a crecer en la Cámara. "De alguna forma, se acerca el fin de una etapa, larga y trabajosa, con algún éxito y muchas derrotas, con aciertos y muchos errores" expresó y añadió que "el tiempo es justiciero y pone a cada cosa en su lugar".



"Las peores despedidas son esas que no se dijeron. Por eso, esta despedida es diferente. Esta es pública y en el Parlamento. Un gesto de despedida, que se vincula a la necesidad de protagonismo para decir 'existo'", reflexionó



Entonces, señaló que "esta es la despedida de quien anunció que se retira de la actividad política", refiriéndose a Bordaberry.

Inmediatamente después de que Bonomi pronunciara estas palabras, la cuenta de Twitter del MPP (sector al que pertenece el ministro) tuiteó sus declaraciones acompañadas por el hashtag #DespedidaDePedro.

El ministro del Interior aseguró que ahora que Bordaberry "está en retirada anunciada, ya ni siquiera le preocupan los resultados de las urnas que tendrá su partido, que a esta altura sufre y padece en votos lo que hace". Consideró que el senador juega "a romper todos los puentes, a hacerse eco de la iracundia, es decir de la manifestación violenta del enfado, en este caso a través de la palabra".