Sanguinetti: "La mitad del Frente Amplio claramente no es demócrata"

Culminado el ciclo electoral, el expresidente Julio María Sanguinetti hizo un análisis del mapa político del Uruguay. El líder colorado definió a la coalición de gobierno que integra como "republicana" y señaló que "la mitad del Frente Amplio claramente no es demócrata".

"Decir que uno es demócrata no es decir que el resto no. En el Frente Amplio, la mitad claramente no es demócrata. Eso es sabido, no lo digo yo, lo dicen ellos. Si hace pocos días fueron a festejar la Toma de Pando en homenaje al Che Guevara, quiere decir que ellos no están en la línea democrática liberal. Hoy actúan en nuestros códigos, pero no piensan que sea lo deseable ni lo bueno. Eso es así", explicó en diálogo con Montevideo Portal.

"Ahora, cuando uno se declara republicano o demócrata, bueno, no está agraviando a nadie, simplemente se está definiendo. En la campaña electoral yo tomaba como punto de definición a Venezuela: 'De un lado vamos a estar los que creemos que Venezuela es una dictadura, y del otro lado los que creen que es una democracia'. Esa es la definición que mide, de algún modo, la ideología de cada uno", agregó.



Sanguinetti indicó que el país hoy tiene "una especie de nuevo bipartidismo con muchos partidos, tanto del lado de la coalición frentista como de esta coalición republicana o multicolor".



"Lo que queda es que ningún partido es realmente hegemónico. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional tiene una gran inserción territorial, pero en octubre sacó 29% y ganó con la coalición, así que no es tampoco un predominio -como se pretende decir ahora- por su expansión territorial. El Frente Amplio perdió tres intendencias, pero aumentó su caudal electoral, eso hay que decirlo", manifestó.



"Nosotros, el Partido Colorado, digamos que corrimos con mucha desventaja, pese a lo cual más o menos el porcentaje electoral es el mismo. ¿Por qué digo desventaja? Porque un partido al cual a un mes de la elección se aleja de la política la primera figura política, el candidato a la Presidencia, es alguien que deja descabezado un partido en el momento definitivo de una campaña", añadió.