En 2001 "la mitad de las exportaciones de bienes iban para Argentina y Brasil”

La situación económica argentina y sus negociaciones con FMI han elevado voces sobre los impactos que ello puede traer para nuestro país, en especial considerando las similitudes con los hechos vividos en 2001.



El equipo económico se ha encargado de subrayar públicamente las diferencias en las relaciones comerciales entre aquel momento y yo. Por ejemplo, Mario Bergara dijo en el programa Cierre 850, que en 2001: “La mitad de las exportaciones de bienes iban a Argentina y Brasil”. ¿Es así?

Exportaciones 2017

Basados en datos publicados por Uruguay XXI nuestro país exportó en el año 2017, incluyendo las exportaciones desde zonas francas que sumaron US$ 1.950 millones, por un total de US$ 9.058 millones.



El producto más exportado fue la carne bovina. alcanzando US$ 1.517 millones, seguido por la celulosa con US$ 1.327 millones, la soja por un valor de US$ 1.189 millones y los productos lácteos que totalizaron US$ 591 millones.



En cuanto a los destinos de las exportaciones, China ocupa el primer lugar acumulando el 28% del total de las mismas (US$ 2.549 millones), seguido por Brasil con el 15% (US$ 1.207 millones). El tercer destino fueron los Países Bajos con un monto de US$ 534 millones, seguido por Estados Unidos con US$ 530 millones y Argentina US$ 515 millones.



Los principales productos que se exportaron a Brasil fueron lácteos, plásticos y malta. Mientras que a Argentina se exportaron principalmente autopartes, celulosa y pinturas. En total, en el año 2017 el 13% de las exportaciones uruguayas tuvieron como destino a Brasil, mientras tanto que el 5,7% el destino fue Argentina.



Exportaciones 2001.

Las exportaciones del año 2001 sumaron en total US$ 2.046 millones. Brasil y Argentina fueron nuestros principales socios comerciales. Particularmente en dicho año, se exportó a Brasil US$ 445 millones, el 22% de nuestras exportaciones. En tanto a Argentina se exportó la suma de US$ 305 millones, un 15% del total.



Un informe publicado por el Banco Central del Uruguay en el año 2011 señala que “La relevancia de Argentina como destino de exportación se redujo notoriamente luego de la crisis de 2002 pasando de representar en promedio de un 15% a un 8% del total de las exportaciones en 2008”, mientras que sobre Brasil mencionaba “su importancia como destino de exportación ha disminuido en relación a la década de los noventa cuando explicaba cerca de la tercera parte del total exportado. Actualmente, pese a haberse incrementado en el último año, la participación de Brasil se encuentra en el entorno del 20% del total de las ventas de bienes al exterior”.



Conclusión.

En un contexto de preocupación sobre la situación económica de Argentina y su posible impacto en Uruguay, el Presidente del Banco Central del Uruguay afirmó que la situación actual es diferente a la que había en 2001, dado que en ese año la mitad de las exportaciones eran a Argentina y Brasil. De acuerdo a datos de Uruguay XXI, en 2001 el 22% de nuestras exportaciones fueron a Brasil y el 15% a Argentina, lo que agrupados sumaban 37%. Por lo tanto, la afirmación recibe un Falso.