Miranda: si video de Manini incidió en votos "me alegra", "no estamos para bravuconadas"

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que ayer lunes realizó una conferencia de prensa donde valoró la "excelente votación" que obtuvo su partido durante el balotaje, este martes habló sobre el video que realizó el senador electo por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

Miranda opinó, en diálogo con el programa radial En Perspectiva, que el video publicado por Manini Ríos así como la carta del Centro Militar "probablemente hayan incidido" en la votación del domingo.

"Me gustaría que haya incidido porque demuestra la madurez de la población uruguaya, que más allá de las opiniones políticas que podamos tener no estamos dispuestos a hacerles el juego a la ultraderecha", expresó el presidente del Frente.



"Podemos tener diferencias políticas en política económica y en políticas sociales, pero nos sentamos en una mesa y discutimos democráticamente y no estamos para bravuconadas o para amenazas veladas o descubiertas para derrotar a otro o para matar a otro", agregó.



Miranda consideró que seguramente tanto la carta como el video no sean el único factor que influyó, pero presumió que seguramente tuvo peso a la hora de votar.



"Es altamente probable que las declaraciones de Manini en el video más la barbaridad, el disparate, el dislate de la revista que publicitó el Centro Militar hayan ayudado a una reacción de 'con estos no', 'con estos no podemos ir juntos'", expresó el dirigente.



Durante la conferencia de prensa que ofreció ayer, Miranda habló sobre el aumento de votos que tuvo el Frente Amplio y explicó por qué en su discurso Martínez no aceptó su derrota.



“Dado que la diferencia que hay de votación entre la fórmula Lacalle-Argimón y Martínez-Villar es menor a la de los votos observados no dimos por cerrada la elección en el día domingo, eso no quiere decir que no somos conscientes de lo que esto significa. Hoy con los números que tenemos, la fórmula Lacalle-Argimón va encabezando y tiene posibilidades de ser proclamada como la ganadora”, afirmó.



"Somos el principal partido político del país, no hay duda", expresó Miranda.