Miranda: "Todas" las críticas de la oposición son débiles porque "no hay debate de ideas"

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo este viernes que "todas" las críticas de la oposición hacia el partido de gobierno son débiles.

Luego de una reunión de la Mesa Política del Frente, Miranda sostuvo que "no hay debate de ideas" , en referencia a la oposición. " Se ve cuando manejan números, que manejan los números equivocadamente y atrás de esos números no hay ideas", indicó Miranda.



"Plantear que hay un millón de trabajadores que sostienen a 1.300.000 es una falacia, evidentemente. Salvo que consideren dentro del 1.300.000 trabajadores a todo los jubilados", agregó y preguntó: "Y en ese caso, ¿está mal que un millón de trabajadores sostengan al sistema de seguridad social con los aportes?".



El presidente del FA consideró que el debate debe estar centrado, por ejemplo, en la cantidad de funcionarios públicos y cargos de confianza que hay en el Estado. En ese sentido dijo que "crecieron los cargos de confianza".



"Fíjense en las intendencias del interior del país. Solo la Intendencia de Maldonado tiene 108 cargos de confianza. Ahí tenemos problemas de eficiencia en el Etado", admitió Miranda y agregó: "Esos son los debates que queremos dar, cómo se mejora la financiación del Estado, evitando estas actitudes de contrataciones de cargo de confianza excesivos que parecen que no responden a una necesidad de la prestación del servicio público".



"Queremos debatir las ideas que proponemos en el programa con el resto de la comunidad política porque eso es lo que fortalece la democracia", dijo Miranda y apuntó contra la oposición diciendo que los planteos que aparecen en campaña "son básicamente de fotografías de personas sin expresión ni ideas".



Consultado por qué aún no se llenó la silla que dejó Daniel Martínez en la Intendencia de Montevideo, Miranda sostuvo: "Allí hay un tema que es netamente institucional, que tiene que ver con la institucionalidad de la Intendencia de Montevideo donde entendemos que no nos corresponde expresarnos"