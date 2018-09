Miranda a un año de la renuncia de Sendic: la situación "lamentablemente no se resolvió”

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, lamentó que habiendo transcurrido un año de la renuncia al cargo del exvicepresidente Raúl Sendic en el partido aún no se haya discutido sobre el asunto, siendo que se trata de una situación traumática para la izquierda.



Miranda dijo en rueda de prensa tras la reunión de la Mesa Política que la de Sendic “es una situación que no ha sido resuelta y que lamentablemente no se resolvió”, aunque aclaró que el asunto “sigue en la agenda del Plenario Nacional del Frente Amplio”.



“No hemos tenido la oportunidad de que se trate porque hoy el proceso de discusión pasa por otro lado como es la discusión programática”, añadió.



Sendic renunció el 9 de setiembre del año pasado, luego de participar del Plenario del Frente Amplio. El exvicepresidente comunicó su decisión a través de su cuenta de Twitter e informó que ya había notificado al presidente Tabaré Vázquez.

Presenté ante el Plenario del FA, mi renuncia indeclinable a la Vicepresidencia. Se lo comuniqué también al Presidente Tabaré Vázquez. — Raúl Sendic (@RaulSendic_uy) 9 de septiembre de 2017

Dos días después presentó su carta de renuncia ante las diferentes bancadas de la Cámara de Senadores. La misiva fue entregada a la reunión habitual de los lunes de coordinación que mantienen los legisladores de la Cámara Alta.



El texto de la carta, de tres líneas, fue leído por Daisy Tourné, coordinadora de la bancada de Senadores del Frente Amplio a los legisladores de todos los partidos.



La imagen de Sendic quedó muy afectada tras la polémica por la gestión en Ancap, el título universitario que públicamente reconoció no tener y los gastos con las tarjetas corporativas del ente petrolero.