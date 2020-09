Miranda pidió a Lacalle el "cese inmediato de la utilización de su imagen y nombre" en la campaña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, apuntó al presidente Luis Lacalle Pou cuando resta menos de una semana para las elecciones departamentales del próximo 27 de setiembre. A través de una carta que envió este lunes de tarde a Presidencia, le solicitó al mandatario que disponga el "cese inmediato de la utilización de su imagen y nombre en toda campaña electoral, comunicando pública y masivamente tal resolución".

Para ello, Miranda se ampara en el artículo 30 de la Constitución que establece que "todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República", así como del artículo 77 numeral 5 de la Carta Magna que indica: "El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral".

Miranda argumenta que es un "hecho notorio" que "en más de una oportunidad" diversos "actores han hecho uso de la imagen y nombre del presidente de la República con fines de propaganda electoral". Agregó que "en particular, en la ciudad de Salto, pudo comprobarse uno de estos hechos en forma fehaciente".

El presidente del FA señaló que el viernes pasado se constató que en la ciudad de Salto "había colocados carteles de publicidad electoral del candidato del Partido Nacional, Carlos Albisu, en la que, además del nombre e imagen del citado candidato, aparece la del presidente de la República y la invocación de su nombre".

El expresidente Tabaré Vázquez apuntó en ese sentido el 16 de setiembre contra Lacalle Pou al señalar a través de una videoconferencia de Zoom con militantes frenteamplistas: "Basta de interferir en la campaña electoral el presidente de la República e integrantes del gobierno". "Vaya casualidad, el presidente va a hacer inauguraciones en departamentos que están peleados en las próximas elecciones entre Frente Amplio y el Partido Nacional. Oh casualidad, Salto, Paysandú, Rocha. Qué casualidad, verdad", ironizó.

Un día antes, el 15 de setiembre, Lacalle Pou visitó Rocha, fue consultado al respecto y respondió: "No me escucharon hablar nunca de un candidato, nunca me escucharon hacer una arenga, he estado con dirigentes de todos los partidos y me he reunido con candidatos a intendente y alcalde de todos los partidos", dijo Lacalle Pou descartando de plano su posible incidencia en las elecciones departamentales.

"Ustedes saben bien que porque los candidatos del Frente Amplio de Montevideo no quisieron, no pudimos tener esa reunión", había también indicado en aquella oportunidad el presidente respondiendo al Frente Amplio, que resolvió vetar la reunión a pedido de Álvaro Villar, candidato frentista a la Intendencia de Montevideo (IMM), con el jefe de Estado, que aceptó solo si era con la presencia del exdirector del Hospital Maciel y con Carolina Cosse y Daniel Martínez, candidatos del Frente Amplio en Montevideo.