Miranda: la oposición va a "intentar recortar y pegar" para "hacer un programa común"

El presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, deslizó una crítica este viernes acerca de la conformación de los programas de gobierno de los partidos de la oposición.



Luego de la reunión de la Mesa Política del FA este viernes, Miranda dijo que el oficialismo quiere "discutir los programas".



"Estamos esperando que los partidos de las oposiciones cierren los programas porque no los tienen. Algunos técnicos de los partidos históricos se reunirán para intentar recortar y pegar y hacer un programa común porque no lo tienen. Nosotros tenemos un programa común", indicó Miranda.



Por otra parte sostuvo que la Mesa Política "resolvió convocar al Plenario Nacional al próximo jueves 18 de julio en la tarde" para presentar "la propuesta de la fórmula Daniel Martínez- Graciela Villar". Luego, explicó, "el Plenario adoptará posición que es la que se trasmite luego a la Convención, al órgano deliberativo nacional".



Miranda también fue autocrítico con el proceso de elección que se llevó a cabo para definir la fórmula oficialista que pugnará por la Presidencia en las elecciones de octubre.



“Efectivamente hay cosas que no se hicieron bien”, indicó y agregó: "Creo que se cometieron errores que entiendo además que algunas personas puedan quedar afectadas, en desacuerdo. Es perfectamente entendible".



Por otra parte opinó sobre lo rápido que se resolvió la fórmula del Partido Nacional. "Arrasó el sector conservador del Partido Nacional" y "decidió (la fórmula) el mismo sábado (sic) y cerró el tema, era muy fácil", dijo Miranda. "Eso ocultaba además todo el lío que tuvieron antes", consideró.



"Hicimos toda la campaña unitaria cuando los otros hicieron una campaña que fue despiadada, que justifica además el nivel de votación que tienen. Cuando un sector arrasó a otro se acabaron todos los problemas. ¿Se acabaron todos los problemas?", ironizó.