Miranda sobre ley de urgencia: "Queremos ver qué grasa queda después de freír los chicharrones"

Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, comentó que quieren “ver qué grasa queda después de freír los chicarrones” en relación al borrador de la ley de urgente consideración que presentó el gobierno electo el 22 de enero.

Las declaraciones fueron hechas en rueda de prensa el viernes luego de una reunión de los legisladores electos del Frente Amplio.



Miranda, a su vez, cuestionó: “¿Estamos en un país que está en una urgencia? ¿Necesita realmente 10 capítulos distintos para salir de la situación de urgencia?”. En la misma línea, contó que están dispuestos a “discutir cuáles son los espacios de urgente consideración” ya que no creen “que haya 457 disposiciones” que entren dentro de esa categoría.



Además, explicó que el carácter de urgente consideración se lo da el Poder Ejecutivo y, para levantarlo, se necesita 3/5 de los votos de la bancada. Por lo tanto, sería necesario que parte de la coalición multicolor quisiera quitárselo.



“En cualquier caso, entendemos que buena parte de la materia que está contenida en el proyecto de ley no es de urgente consideración. Se está haciendo un uso excesivo que sobrepuja el principio constitucional de la razón de ser” de este recurso. Es ahí, según dijo, que “hay un descaecimiento del debate democrático”.



El jueves la vicepresidenta, Lucía Topolansky, se expresó en la misma línea al decir que "de los artículos que vengan hay que analizar si alguno amerita ser de urgente consideración”. Asimismo, dijo que “no estamos como en China enfrentados al coronavirus. Allí tienen urgencias”, agregó.



Por otra parte, se le consultó si en la reunión se habló sobre los 33 cargos que ofreció Luis Lacalle Pou, presidente electo al Frente Amplio de cara a la integración del próximo gobierno. Miranda contestó que no se discutió sobre el asunto.



En cuanto a la campaña electoral a la Intendencia de Montevideo de dos de los tres candidatos frenteamplistas —Daniel Martínez y Carolina Cosse—, comentó que “las rispideces se generan cuando se titula. Si titulo rispideces, genero las rispideces y, a su vez, genero el escenario de rispideces”.



La semana pasada Cosse propuso la creación de lo que llamó un “boleto trabajador”. Luego, el jueves Martínez en una entrevista expresó que ese boleto ya existía. Ese mismo día la exministra de Industria, Energía y Minería dijo: "Los frenteamplistas no tenemos que hacer política comunicándonos a través de los medios”.



El presidente del Frente Amplio además agregó que “en el debate político, es absolutamente legítimo expresar puntos de vista distintos. Eso es lo que explica que haya multiplicidad de candidaturas bajo un programa común”.