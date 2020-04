Miranda: "El Frente Amplio no promovió las renuncias de los jerarcas de ASSE"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes, un total de 22 jerarcas de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) de los hospitales de Río Negro, Colonia, Soriano, Flores, Florida, Durazno, San José y Artigas renunciaron a sus cargos. Ayer, el presidente Luis Lacalle Pou calificó las mismas de "inoportunas".

La medida se originó luego de que el directorio del organismo definiera cesar a los cuatro directores regionales (Norte, Sur, Este y Oeste) y en su lugar designar a jerarcas de su máxima confianza política. Además la medida se tomó tras declaraciones de Fernando Silva, hasta ese entonces director designado de la región oeste e integrante de Cabildo Abierto, quien criticó en Facebook la gestión del Frente Amplio de los últimos años.

Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, contó hoy en "En perspectiva" (Radiomundo) que el martes se comunicó con el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, para manifestarle su "preocupación" por las declaraciones realizadas por Silva, ya que "eran profundamente agraviantes".

"Estas declaraciones no ayudaban nada en un clima que uno sabía que venía caldeado, donde había mucha incomodidad en los técnicos de ASSE sobre cómo se estaba adelante llevando adelante este proceso y si a esto se agrega la forma en que se estaba cesando a personas que estaban en los cargos de conducción, genera un gran malestar", explicó.

En ese sentido, agregó: "Según me informan, algunos jerarcas fueron cesados por una llamada por teléfono o con un mensaje de WhastApp. No parece la forma".

Miranda también indicó que "no es cierto que yo le haya presentado las renuncias de los jerarcas a Leonardo Cipriani (presidente de ASSE)" y que su intención era "evitar renuncias sabiendo el malestar que existía no sólo en la región oeste sino también en la este".

"El Frente Amplio no promovió las renuncias de los jerarcas de ASSE (...) El Frente Amplio no promueve ni comparte las renuncias, pero si comprende perfectamente a las personas que presentaron renuncias", subrayó.

Ayer el nuevo presidente de ASSE argumentó que quienes renunciaron estaban afiliados al Frente Amplio, que ahora pasó a ser el principal partido de la oposición.

"Que el gobierno no es infalible no hay dudas, pero creo que las dificultades internas de la coalición motivan a estos problemas (...) "No le trasladen al país los problemas que ustedes tienen con la conformación de una coalición inestable y débil", añadió Miranda.

Asimismo, remarcó que "las reuniones de la dirección del Frente Amplio deberían ser reservadas" y dio un mensaje para su sector: "Siempre es una pésima práctica decir lo que sucede en las reuniones a los medios de comunicación porque entre otras cosas generan estos líos".